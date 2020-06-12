經濟

上季疫情拖累 周大福全年少賺37%

【明報專訊】周大福（1929）公布，截至今年3月底止全年純利按年跌36.6%至29.01億元， 由於第四季度（今年1至3月）爆發新冠肺炎，國際金價急升壓抑黃金產品需求，以及香港表現疲弱，全年營業額減少14.9%至567.51億元。集團執行董事鄭志剛指出，去年面對多項挑戰，但內地市場有復蘇迹象，短期對業務前景持審慎樂觀態度。

過去兩月港澳同店銷售跌八成

集團每股盈利0.29元，派末期息每股0.12元，按年減少四成，全年合計派每股0.24元。中國市埸全年營業額下跌3.9%至407.6億元，對集團營業額貢獻佔比升至71.8%；港澳及其他市場營業額跌34%至159.9億元，尤其下半年跌幅達46.8%。

集團同時公布4至5月經營數據，中國市場零售值下跌3.2%，港澳及其他市場大跌71.2%，內地及港澳同店銷售分別下跌15.4%及80.2%。

集團執行董事鄭炳熙指出，港澳挑戰較大，需較長時間復蘇，但上財年第二季同店銷售已跌四成，由於基數較低，相信今財年下半年同店銷售跌幅可明顯收窄甚至有增長，料全年營業額及同店銷售跌25%至30%。

整體而言，冀全年營業額將有高單位數至低雙位數升幅。集團執行董事孫志強指出，香港5月同店銷售跌幅有輕微改善，料短期內遊客未能來港，復蘇時間較漫長。

已參加「保就業」計劃

執董高層放無薪假控制成本

集團董事總經理黃紹基強調，集團暫無裁員計劃，亦參加了政府「保就業」計劃，未來6個月執董及中高層將放2至5日無薪假控制成本。鄭炳熙補充，集團已獲首輪零售業的300萬元資助，相信有助紓緩經營壓力。

鄭炳熙又指，上財年香港共有20間分店續租，平均租金減幅約14%，另獲合計逾3000萬元的租金減免。今年將有超過40間分店租約期滿，料可獲25至40%減幅，加上計劃關閉10至15間分店，兩措施可令租金開支降25至30%，但由於不能完全入帳，估計今年可節省10至15%租金開支。

相關字詞﹕零售寒冬 香港零售 黃紹基 鄭炳熙 鄭志剛 保就業 周大福 新冠肺炎

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