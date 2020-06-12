大行續唱好 美團股價破頂

高盛的報告認為，美團未來會是各大內地新經濟股中最具增長潛力，料其餐飲外賣訂單數會在未來5年內增長逾2.96倍，因此將其目標價由133元提高至191元，為多間大行中最高，並維持「買入」評級。另外，內地傳媒前日（10日）傳出美團或會與內地網約車平台滴滴合併，惟其後遭滴滴否認。

高盛最牛 目標價看191元

高盛表示，美團在過去幾年內已建立領導地位，有利其壟斷內地餐飲外賣市場，同時將集團今年至2022年期內收入預測提高3%至10%，並預測美團今年錄得10億元人民幣的調整後淨利潤，主要是基於集團可受惠於下半年更多的餐飲外賣訂單，從而提高餐飲外賣業務的息稅前收益（EBIT），提升營運效率。該行續指，自今年3月中的72.4元的低位以來，美團的股價迄今已累計升超過120%，遠高於其他內地科網股股價平均5%增幅，預計美團在未來幾年將進一步從內地的數碼化進程中受益，因此調高其目標價至191元。

傳與美團合併 滴滴：你想多了

另外，多間內媒前日報道，美團將與內地網約車平台滴滴合併，並進入最後的談判階段，惟滴滴昨日在官方微博發文指「有人真敢編，有人真敢信」，配圖有線綁起蝦及蛋（意為「瞎扯淡」），似為合併傳聞闢謠。本報昨亦分別向美團及滴滴查詢，美團未有回覆，而滴滴發言人則引用其副總裁李敏於6月2日所發的朋友圈「你想多了」一文作為回應。