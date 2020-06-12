儲局委員一致預期 今明兩年維持零息

聯儲局表示，現在美國金融狀况有所改善，某程度上反映政策和措施能支撐國內經濟以及美國家庭和企業的信貸流動。聲明又指，委員會將繼續監察往後信息對經濟前景的影響，包括公共衛生、全球發展以及已緩和的通貨膨脹壓力等資訊。主席鮑威爾在記者會稱，將動用一切工具幫助經濟從疫情衝擊中復蘇，需要多久就持續多久，更沒想過加息問題，提醒就業市場復蘇需要一定時間。領航高級經濟師Andrew Patterson指，鑑於短期內經濟前景仍存在不確定，認為維持利率接近零水平至2022年底是一個合適做法。

1個月港元拆息見兩年半低位

香港銀行同業拆息應聲下跌，1個月拆息跌至0.56厘的兩年半低位，隔夜拆息更跌至0.09厘。港匯本月以來持續觸發7.75強方兌換保證，金管局昨日再沽出15.11億港元，銀行體系結餘將增至1221.27億元。金管局指，本地的外匯及貨幣市場一直保持有序運作，最近聯繫匯率制度下的強方兌換保證更繼4月之後再多次被觸發，說明聯匯制度的運作有效，亦反映市場對香港金融體系以及港元的信心，令資金得以持續流入港元體系。金管局又指，會繼續監察市場情况，按照聯匯制度保持貨幣及金融穩定。