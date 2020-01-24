經濟

恒指急挫569點 匯控跌5% 憂第二波疫情 夜期曾低水379點

【明報專訊】近期市場憧憬環球經濟復蘇，不過聯儲局在前晚議息聲明重申，疫情於短期嚴重影響美國經濟活動，對中期前景亦構成相當大風險；加上憂慮第二波疫情，道指期貨在昨日午後急跌，連累港股與亞太區內股市一同下挫。恒指以全日低位收市，回試10天線24,351點，收報24,480點，跌2.27%或569點，主板成交增至1424億元。

明報記者 歐陽偉昉

道指昨晚一度大跌1200點（相關新聞刊A22），截至大約凌晨零時，恒指夜期報24,101點，低水379點。國指昨日失守萬點，收報9944點，跌1.96%或199點，北水淨流入港股4.44億元。

國指失萬點 藍籌全線挫

50隻藍籌股昨日全線跌，聯儲局預料利率將直至2022年不會加息，銀行股下挫，處於中美金融戰前線的匯控（0005）跌4.78%，恒生（0011）跌3.94%。但地產股亦沒受惠，恒地（0012）及長實（1113）跌逾3%，新地（0016）跌2.93%，新世界發展（0017）跌2.47%。人民銀行召開打擊跨境賭博資金鏈工作會議，銀河娛樂（0027）跌5.06%，為跌幅最大藍籌，金沙中國（1928）跌4.23%。騰訊（0700）早上亦曾最多升2.06%，不過收市倒跌0.85%。

富達：市場未反映實體經濟不利情况

雖然近期市場炒作經濟重啟，富達國際亞太區首席投資官Paras Anand認為，大部分企業不可能僅憑需求恢復或資金支持等單一因素復蘇，而財政政策增加政府債務或令企業稅率提高，會對實體經濟不利，但情况未有在金融市場反映。

Paras Anand相信，金融市場和實體經濟表現的分歧即將縮小，在不明朗因素局限下，他建議投資者應簡單地尋求相對低估值的股份，因為不確定性偏高已在其股價反映，可提供一定的安全度。

普信亞太區多元資產方案主管Thomas Poullaouec則警告，經濟危機或帶來永久性失業和企業倒閉，經濟情况或依然暗淡。由於近期網上購物及觀看影片服務的需求增加，消費新常態推動一些增長型股票的表現。近期許多投資者因而忽略經濟周期因素，繼續投資增長型股票。

花旗：未反映復蘇利好

不過，花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程認為，恒指未完全反映香港經濟正在復蘇，如零售、銀行業等已見復蘇迹象。該行在今年4月將港股評級上調至「增持」，建議今年下半年繼續加強投資數碼科技、醫療等板塊。近期中概股回歸，他認為目前香港是中概股上市的唯一選擇，將帶動資金流入港股。

相關字詞﹕博彩股 新冠肺炎 重啟經濟 美國經濟 聯儲局 港股

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