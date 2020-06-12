經濟

「永久離港」提積金 去年第4季急增46%

【明報專訊】積金局總經理（研究及統計）李子成表示，去年第四季以「永久離開香港」為由提取强積金的成員資產錄得14.35億元，按年增加4.53億元或46%（見圖），按季則輕微增加3700萬元，但他沒有透露涉及宗數。根據當局數據，去年以「永久離港」為由，申請提早提取強積金的申索數目按年減少10.4%至3.03萬，但相關涉款則按年增加1.1%至48.45億元，增幅主要在下半年。

稱成員退休後移民內地

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜補充，當局沒有深究成員離港原因，但指以往有部分成員或退休後移民內地。

鄭又表示，截至今年5月底止，強積金總資產值已增至9275億元，即按月增1.9%，但由於疫情未受控，且其對於經濟的影響尚未完全浮現，預期今年下半年市况將持續波動，目前强積金基金有約六成資產投資在股市，預料其投資表現亦會受影響。但他指强積金在過去19年間，有13年均錄得正回報，强調強積金屬於長線投資，認為投資者不需過分關注短期的市况波幅。據積金局最新報告顯示，以強積金基金的6個類別劃分，今年4月各類基金年率化回報均錄正數，他認為，雖然過去一年股票及混合資產基金，受環球經濟影響錄得負回報，但今年4月表現仍較優勝，年率化回報按月分別增至4.3%及3.8%。

可扣稅自願供款帳戶 增至3.87萬個

他又表示，截至今年3月底，已開設的強積金可扣稅自願性供款（TVC）帳戶增至3.87萬，總供款額達17.06億元，當中有近1萬個新帳戶是於3月時開設，其供款額達5.87萬億元，佔該月總供款額8.3%。

相關字詞﹕可扣稅自願性供款 年率化回報 疫情 強積金 移民 鄭恩賜 永久離港 積金局

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