網易首掛升5.7%每手賺700元 京東定價226元成「凍資王」

據網易早前公布，有89名大戶認購「頂頭槌飛」，各獲分配150手網易。假設大戶借盡九成孖展，以中銀香港此前推1.8厘息率計，不計其他手續費，6日息共8.43萬元，則大戶首日最終仍可賺2.37萬元。但以內地散戶較活躍的券商富途所推2.98厘息率計，6日息約14萬元，首日便要倒蝕逾3萬元。

接棒網易的京東（9618），昨日公布將定價於226元，較早前的定價上限236元下調4.2%。公司全球發售1.33億股，共集資300.58億元。本地傳媒引消息指出，京東最終公開發售錄得超購180倍。以此計算，此次上市共凍資2825億元，已超越沛嘉醫療（9996），創下今年新「凍資王」紀錄。截至昨夜10時，京東美股預託證券（ADR）報58.23美元，以每份ADR相當於兩股普通股計算，相當於港股225.64元，兩地股價幾乎持平。

京東將於下周四（6月18日）掛牌。港交所（0388）昨日公布，京東上市當日將會股輪齊發，此外同步推出期貨及期權，該股亦會同日列入可沽空指定證券名單。法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，該行將推出7隻京東認購證，行使價由226.18元至310.18元，到期日今年12月17日。此外，摩根大通將推8隻窩輪，瑞信將發行7隻，瑞通則將發行2隻窩輪。

360金融傳最快年底赴港上市

再有中概股傳出計劃來港上市。路透社昨日報道，根據兩名消息人士，360金融或將最早今年12月起推進赴港第二上市。報道指，公司內部近期已進行大量有關第二上市的討論，一旦符合來港上市的要求，便將加快準備過程。公司對報道未有置評。360金融主營消費借貸及企業借貸，為奇虎360（360公司）合作伙伴，該公司亦由奇虎360創始人兼董事長周鴻禕作為最大股東，持股14.1%。