富二代公職王 曾為64家機構成員

近月劉鳴煒亦以海洋公園副主席身分四出接受訪問及解畫，游說立法會通過撥款支持陷入財困的海洋公園。

近月戮力助海洋公園紓財困

據2017年一份劉鳴煒的利益申報文件顯示，他曾擔任多達64個學會、商會及公共機構的成員。他早於2010年已成為中央政策組非全職顧問及關愛基金督導委員之一，翌年出任健康與醫療發展諮詢委員會成員，2014年任海洋公園副主席，並獲港府委任為第二屆扶貧委員會成員。2015年獲委任為策略發展委員會成員，以及青年事務委員會主席及青年發展委員會副主席，更是2012年及2017年兩屆特首選舉的助選核心，並成功助現任特首林鄭月娥當選。

雖然年近40歲，不過劉鳴煒多年來一直出任青年發展委員會主席等職務，更曾因勸喻本港年輕人「作出一些犧牲」，「睇少啲戲、去少啲日本」以買樓的言論而捱批（見另稿）。雖然劉鳴煒不斷受到批評，但似乎無阻劉鳴煒「政途」，在今年4月再次續獲政府獲任為青年發展委員會副主席。