經濟

劉鳴煒華置持股 盡轉甘比3子女 市值24億 棄家族股份優先認購權

【明報專訊】華人置業（0127）上周五股價突然爆升七成，市場傳聞滿天飛，謎底或可以從聯交所權益披露中揭曉，「大劉」劉鑾雄的長子劉鳴煒昨申報將其手上原本持有的逾4.76億股華置，以4.9萬美元（約37.98萬港元）代價轉讓予大劉與現任太太、華置執董陳凱韻（甘比）所生的3名子女，並放棄原可優先購入甘比一方所持有的9.54億股的優先購買權。至此，劉鳴煒於華置不再持有任何權益，有市場人士揣測他淡出華置後將「瞓身」政界。

明報記者 方楚茵

華人置業表示，是次股權變動是基於劉鳴煒的個人投資分佈，劉氏家族續看好香港及華置前景因而其他家族成員增持，劉鳴煒仍然繼續擔任集團主席，集團整體運作及方針將一切如常。

劉鳴煒自2006年加入華置，更在2014年劉鑾雄因與羅傑承的澳門貪污案罪成後，當上華置主席及行政總裁。然而，劉鳴煒在位僅僅約一年多便辭任行政總裁，並改由甘比胞姊陳詩韻擔任該職，他又同時調任公司非執董，繼續出任主席。作為大劉長子的劉鳴煒近年只擔任公司非執董、主席職務，早已淡出華置管理，且熱中政界，可說是「富二代公職王」（見另稿）。

華置董事局4執董 甘比三姊妹佔3席

另邊廂，甘比家族在華置的角色愈加吃重，甘比的胞姊陳詩韻及胞妹陳諾韻先後加入華置董事局，至2017年2月甘比亦正式加入華置董事局做執董，三姐妹已佔去董事局4席執董中的3席。同年3月劉鑾雄以健康狀况極為不穩，需要在生時「分身家」為由，將華置股權大洗牌，作為長子的劉鳴煒僅獲分24.97%華置權益，相反當時年僅8歲及4歲、同父異母妹妹劉秀樺及弟弟劉仲學卻獲分配17.51%及32.51%華置權益，華置控制權從此大定。

此外，在2017年分身家後，劉鳴煒所持有的4.76億股，與甘比作為信託人所管理的9.54億股，原設有互相「優先認購權」，不過今次劉鳴煒轉讓權益後，優先購買權亦予以撤銷，而甘比代未滿18歲的子女持有華置股權將升至74.99%，市值約70.8億元。

甘比代子女持股 市值70.8億

在購入劉鳴煒持股後，按最新Century Frontier股權分佈下，現年11歲劉秀樺、7歲劉仲學及2歲劉秀兒在華置被視為持有約48.33%、23.34%及約3.33%華置股權，按華置昨日收市價4.95元計，市值分別達45.64億元、22.04億元及3.14億元。

相關字詞﹕公職王 分身家 劉鑾雄 華置 陳凱韻（甘比） 劉秀兒 劉秀樺 劉仲學

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