凱龍瑞何震東：商廈引入餐飲會所「抗疫」

何震東本周二早上應約在灣仔凱聯接受訪問，該甲廈位於謝斐道，在灣仔及銅鑼灣兩個地鐵站之間。凱龍瑞是擅長低買高賣商廈的房地產私募基金，集團在2011年伙拍宏基資本，分別佔26%及74%股權，以3億多元收購位於觀塘海濱道工廈，呎價僅2000元，補地價拆樓重建發展成商廈，即現時的宏基資本大廈，每呎總發展成本低於5000元。該項目在2012年預售，平均每呎售價近9000元，2014年物業落成交付，故凱龍瑞的投資在短短3年內便勁賺近倍。

2011年重建觀塘工廈拆售 3年倍賺

何震東在是次訪問中，對當年投資此項目勁賺的經驗記憶猶新，「觀塘現已是中區以外第二個核心商業區（CBD），領展（0823）、會德豐（0020）、億京、內房綠景在區內均有甲廈項目，區內亦有行人海濱長廊；而我們在2011年買入該工廈時，該區仍然是工業區，有不少躉船排隊泊碼頭。我們在2012年賣樓時是一層一層賣，有20多層樓面發售，3日內收到200多張票，超額認購近10倍，隨即售罄」。

投資觀塘宏基資本大廈一戰成名後，何震東帶領凱龍瑞在2015年再伙拍宏基資本收購位於長沙灣永康街55號工廈，收購樓面呎價3000多元，不補地價、拆樓發展為工業寫字樓，建築成本每呎2000多元，2016年分間為239個單位拆售，平均每呎售價8000多元，2018年落成為今日的匯創坊，同樣賺取可觀盈利。

13.5億購王子酒店重建凱聯

凱龍瑞捉緊過去10年收購工廈重建拆售的賺錢機會，何震東亦務實地說：「上述項目的確很成功，但都是以前的事了。」他表示，近年凱龍瑞在上環、灣仔及尖沙嘴亦收購5個商廈項目，當中有4個項目仍然在發展階段，只有灣仔凱聯在去年底重建落成、上季開始招租，亦是他是次接受訪問擬介紹的重點；他坦言，隨着過去一年社會運動及新冠肺炎疫情爆發，本港整體商廈租金已從高位回落兩成，而灣仔區近月亦有個別商廈每呎月租20多元的成交個案，指在大環境不可改變的情況下，要靠提供增值服務來提高凱聯的租值。

何震東表示，凱龍瑞2017年底以13.5億元買入凱聯的前身王子酒店、2018年底交收後，斥資2億元翻新重建，安裝玻璃幕牆、更換電梯及空調，所有酒店房間拆掉，變身為現時的綜合寫字樓。他指出，在凱聯現有18層樓面中，只有6層為傳統寫字樓，另外6層屬提供增值服務的寫字樓，餘下6層則作為餐廳、酒吧及會所用途，設有20間套房，當中部分餐廳由有在同區營運米芝蓮火鍋店經驗的團隊經營，將向集團繳付定期租金及提成營業額。

提供優質配套增值 非「鬥平」

灣仔甲廈林立，亦有個別商廈全幢作食肆用途，但像凱聯般不同樓面作不同用途屬比較罕見，何震東表示，希望藉着這些優質配套提升該商廈的租值，「這幢樓本身屬舊樓，若我們不做好配套的話，翻新後最高只可去到B+或A-級商廈，而在灣仔寫字樓『鬥平』招租的話可以去到好平，我們不想做『鬥平』的產品，於是決定放多些元素入去，客戶來租一層寫字樓或一間房，也可以享用眾多會所設施，這便是增值服務」。

何震東指出，凱聯位於4樓的會議室，設有兩部大型投影機，可供數十人舉辦研討會，集團亦可在場內提供餐飲服務，希望可以吸引區內商會、保險、中介或其他大型機構利用該平台開會或宴會；而全幢大廈設有20間套房，均設有電視機及投影機，可以為客戶提供私隱度高的會議、聚會或餐飲空間。

三分一樓面作餐飲 疫情受控生意好轉

至於新冠肺炎疫情帶來的影響，何震東表示，凱聯在農曆年後才取得餐廳及酒吧牌照，堪稱首當其衝，「當時是大家最擔心疫情的時候，公眾外出食飯的確有風險，我們對2月的生意基本上不強求，不勉強去大力宣傳，到3月港府宣布限聚令，我們亦很配合增加飯枱的距離」。不過，他指出，隨着近月本地感染的個案大幅減少，市民亦增加外出用膳，故此旗下餐廳的生意亦已顯著好轉，午市中菜廳入座率逾七成。

至於凱聯的寫字樓則於3月落成招租，何震東透露，已租出不少樓面，月租介乎30至40元，租務情況比預期理想，「很多租戶留意到中環甲廈租金回落不大，於是轉到金鐘或灣仔租用寫字樓」；他透露，目前該商廈出租率近六成，餘下近四成待租樓面中，有6至7層屬寫字樓及商業樓面，目標是年底前滿租。

商廈租金受壓 先求提高租值

總結是次訪問時，何震東表示，由於過去一年本港面對不少挑戰，故此商廈整體出租率回落，租金亦跟隨受壓，他希望隨着疫情慢慢好轉，而社會運動的高峰期亦已過去，租金於現水平可以築底回升。他又說，本港商廈平均租金回報率約2厘，即使央行近月大舉印錢救市，可望推升物業估值，但他不預期本港投資者對甲廈要求的租金回報率可顯著下跌，強調目前他首先希望提高凱聯租值，之後才會善價而沽。

明報記者 葉創成

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