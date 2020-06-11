連環沽加多近山 莫華倫家族套1751萬

土地註冊處顯示，堅尼地城加多近山一個實用348方呎中層B室1房戶，由萬億置業有限公司2012年約770萬元購入，上月以883萬元售出，實呎25,373元。原持有物業的公司董事，為莫華倫家族成員莫綺文（MOK, BEATRICE），持貨8年，帳面獲利113萬元或近15%。事實上，莫綺文任董事的德聯置業有限公司，今年4月以868萬元售出加多近山面積相同、低一層B室1房戶，實呎24,943元，即現成交價較一個多月前高約2%。連沽加多近山兩伙後，共套現1751萬元。

蔚藍3房買家撻訂料損手47萬

同時，將軍澳蔚藍灣畔有3房買家近日撻訂損手離場。市場消息指，蔚藍灣畔2座高層B室，實用面積763方呎，3房間隔，於上月底以市價1350萬元售出，實呎17,693元。按業主於2011年1月738萬元購入價，原本轉手可賺612萬元或83%。不過，新買家未能完成交易手續，最終近日撻訂，遭業主沒收約20萬元訂金，連同佣金等料損手約47萬元。單位業主現時重新以1360萬元放盤，較上月底成交價高出10萬元。

錦豐苑實呎14579元破頂

另外，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯指，馬鞍山錦豐苑H座高層10室，實用428方呎，2房間隔，以624萬元易手，實呎14,579元，創屋苑自由市場呎價新高。原業主2017年410萬元已補地價購入，帳面賺214萬元或52%。