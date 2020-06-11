海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成

【明報專訊】海航近年先後在港低價出售不同物業，其中柴灣新業街安力工業中心高層3個單位，最新以呎價約3700元易手，較同類單位低約14%。中原（工商舖）工商部高級分區營業董事梁錦和表示，安力工業中心高層14至16室，總面積約8,755方呎，原以呎價4900元放售，最新減價至約3700元，即以約3239萬元易手，比叫價低約24%。
較康泰06年買入價升2.8倍
該廈對上一宗成交為同層01室，今年2月以呎價約4280元售出，即今次呎價比同類呎價低約14%。
資料顯示，上述物業原由康泰旅行社於2006年以約849萬元購入，及後海航收購康泰旅行社，物業亦於去年12月以4200萬元內部轉讓至與海航相關的勝投國際投資有限公司持有。以是次成交價與康泰旅行社06年買入價比較，14年升值約2.8倍。梁錦和補充，若以單位市值呎租約13元計，新業主租金回報逾4厘。
另樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團夥拍私人財團Foundation II以3.1億元收購旺角洗衣街181至183號全幢物業，擬重建1幢22幢高商住物業，預計可建樓面29,790方呎，每方呎樓面地價約10,406元，預計投資額逾6億元。
樂風集團3.1億收購洗衣街全幢
興勝創建（0896）葵涌太平洋貨運大廈，申請提高地積比至11.4倍，擬建成1幢23層高（連兩層地庫）新型工廈，涉約6.53萬方呎樓面，規劃署不反對有關申請。