海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成

較康泰06年買入價升2.8倍

該廈對上一宗成交為同層01室，今年2月以呎價約4280元售出，即今次呎價比同類呎價低約14%。

資料顯示，上述物業原由康泰旅行社於2006年以約849萬元購入，及後海航收購康泰旅行社，物業亦於去年12月以4200萬元內部轉讓至與海航相關的勝投國際投資有限公司持有。以是次成交價與康泰旅行社06年買入價比較，14年升值約2.8倍。梁錦和補充，若以單位市值呎租約13元計，新業主租金回報逾4厘。

另樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團夥拍私人財團Foundation II以3.1億元收購旺角洗衣街181至183號全幢物業，擬重建1幢22幢高商住物業，預計可建樓面29,790方呎，每方呎樓面地價約10,406元，預計投資額逾6億元。

樂風集團3.1億收購洗衣街全幢

興勝創建（0896）葵涌太平洋貨運大廈，申請提高地積比至11.4倍，擬建成1幢23層高（連兩層地庫）新型工廈，涉約6.53萬方呎樓面，規劃署不反對有關申請。