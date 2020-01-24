SEA TO SKY上載樓書 3房佔逾半702呎起

本月首10日一手逾450宗成交

單位總數1422伙的SEA TO SKY，有41%屬2房戶，實用434至482方呎；至於主打的3房戶，比例達52%，實用702至817方呎，另佔全盤單位總數7%的4房戶，實用全逾1000方呎。長實表示，項目全部3、4房單位均擁不同程度海景，但不設特色戶。翻查資料，日出康城近年開售的新盤如南豐LP6、會德豐（0020）MALIBU、MONTARA及MARINI、新地（0016）晉海等，3房戶佔項目單位總數逾20%至30%，而長實同系2015年初發售的緻藍天，3房戶比例則近七成，為區內近年3房戶比例最多樓盤。

新盤市場交投氣氛延續5月旺勢，綜合市場資訊，6月至今首十日整體一手成交錄逾450宗，其中新地（0016）售出單位最多，期內推出的主要樓盤包括天水圍Wetland Seasons Park第2期、大埔白石角雲滙等，共售約230伙，佔同期整體一手成交五成。

馬鞍山迎海招標再沽2伙特色戶

恒地（0012）牽頭發展的馬鞍山迎海，銷情亦提速，透過招標再沽2伙特色戶，其中3期迎海‧星灣御，以5850萬元售出22座地下及1樓A室（連裝修及車位），實用3112方呎、實呎1.87萬元；另1期第2座37及38樓A室，實用2844方呎，成交價5770萬元、實呎2.02萬元。迎海本月迄今累沽6伙大戶，套現逾2.5億元。

另會德豐（0020）、信置（0083）及嘉華（0173）等合作的西九荔盈街項目（即興華街西項目），今公布物業命名；項目分3期發展、提供1437伙，預計2023年3月落成，樓花期長約33個月，現正申請預售。