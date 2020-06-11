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內房「納米盤」放租 每呎最高叫逾百元 土瓜灣單位全屬百餘呎 新城發展在港頭炮

【明報專訊】受疫情影響，市區「納米樓」租金受壓，但有內房看好港鐵（0066）屯馬線可望於明年全線通車，旗下住宅項目以高價招租。內房新城發展（1030）在港首個住宅項目、位於土瓜灣漆咸道北411號，已命名為「晉匯」，早前委託代理招租，實用面積133方呎開放式戶，月租叫價1.2萬元起，呎租達90元，連平台單位實用呎租叫價更突破100元，高見125元，呎租叫價不僅貴絕土瓜灣，較山頂豪宅還要高。

明報記者

晉匯前身為服務式住宅紅都軒，毗鄰為新地（0016）雅景臺及昇御門，距離港鐵土瓜灣站約8至10分鐘步程，新城發展2018年向港資發展商百利好集團購入物業並作重建，現為1幢19層高商住物業，提供54個住宅單位，住宅首層3樓為連平台單位，5至25樓為標準樓層，每層3伙，一律為開放式戶，實用面積由133至153方呎。單位採用落地玻璃窗，低層單位望鄰近舊樓，高層單位視野可跨越周邊舊樓群，眺望紅磡一帶市景及小海景。項目地下為地舖，1樓擬設共享設施。

低層133方呎叫租1.2萬入場

除晉匯外，新城發展在港尚有另一個住宅項目，為位於大坑的晉匯邸，另亦持有觀塘工廈活化項目及旺角商廈項目。

據悉，發展商早前委託代理低調為晉匯招租，一個實用133方呎C室，月租叫價由1.2萬至1.3萬元，即實用呎租介乎90至98元；面積最大的實用153方呎，月租叫價由1.38萬至1.49萬元，實用呎租由90至97元。項目3樓設3個連平台單位，平台面積約151至228方呎，月租叫價由1.6萬至1.89萬元，實用呎租介乎115至125元，貴絕土瓜灣一眾物業。

區內主打迷你戶 每呎叫租50元水平

翻查資料，土瓜灣區近年入伙的多個主打「納米樓」新盤，包括本季初入伙、位於北帝街的Downtown 38、鄰近土瓜灣港鐵站出口及九龍城道津匯，兩個項目近期實用呎租介乎38至近50元，但值得留意的是，兩個新盤單位面積較晉匯大，同設有開放式戶的津匯，實用面積221方呎起，較晉匯最大面積的開放式單位大68方呎，而Downtown 38最細間隔為1房戶，實用面積由300方呎起。區內實用面積低於200方呎的新盤，要數到位於崇安街的環海．東岸，開放式戶實用194方呎起。

從月租叫價而言，晉匯月租叫價高於同區二手業主放租盤，部分新盤或半新盤的月租叫價低於1.2萬元，如環海．東岸，一個低層實用203方呎的單位，月租叫價僅1萬元，實用呎租49元；鄰近港鐵土瓜灣港鐵站旁的津匯，低層實用261方呎C室，月租叫價1.18萬元，實用呎租45元。

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