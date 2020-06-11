湯文亮：疫情雖有破壞亦救了香港

如大火毁工廠 購新機械重新上路

後來家母問我對那次火災的意見，點解老闆唔傷心，我當然不知道，原來該工廠已經很舊，不少機械已經很古老，同時有不少冗員，老闆早已想大力改革，但奈何壓力太大，永遠不能成事，但長此下去，工廠便會失去競爭力，有很大機會被淘汰。在火災之後，老闆可以大改革，重新設計廠房，購置新機械，辭去冗員，在完成改革之後，工廠可以重新上路，一場大火是救了而不是毁滅工廠，那次大火對我有相當啓發，原來最壞的時候反而是好時機，不能夠單以破壞來看疫情對香港影響。

在疫情之前，香港整體經濟已經被8個月社運搞到五勞七傷，而且還未有解決迹象，除了遊行示威外，並且不時有人發起罷工，令到營商環境甚差，不少老闆已經準備打退堂鼓，但又過唔到自己個關，唯有見日度日，明知蝕本都要繼續做下去。當香港發生新冠疫情，不少商人趁機改革，希望可以降低成本，提高競爭力，所以，疫情雖然破壞但亦救了香港。

商人趁機改革 裁冗員提高競爭力

在疫情緩和之後，大家去飲茶食飯就會發覺一件事，不少相熟酒樓食肆經過一兩個月休息之後，食肆變得光猛整潔，而且伙記朝氣勃勃，原來老闆趁這一兩個月將食肆裝修，辭退一些冗員，以及傾妥一張租金下調長租約。

不少食肆老闆同我講，如果不是今次疫情，食肆很難裝修，更加不能辭去冗員，業主當然不會減租，唔加租已經偷笑，所以，疫情對他們來說不是破壞，而是救了酒樓。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]