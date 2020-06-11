經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：疫情雖有破壞亦救了香港

【明報專訊】小時候，有一晚家母在半夜叫醒我，同我一起去睇一間正發生火災的工廠，見到工廠老闆在現場指揮，最關心的是人命傷亡，其他都不大緊張。有人覺得很奇怪，問老闆點解沒有傷心的樣子，老闆話有保險賠償，所以不大傷心。

如大火毁工廠 購新機械重新上路

後來家母問我對那次火災的意見，點解老闆唔傷心，我當然不知道，原來該工廠已經很舊，不少機械已經很古老，同時有不少冗員，老闆早已想大力改革，但奈何壓力太大，永遠不能成事，但長此下去，工廠便會失去競爭力，有很大機會被淘汰。在火災之後，老闆可以大改革，重新設計廠房，購置新機械，辭去冗員，在完成改革之後，工廠可以重新上路，一場大火是救了而不是毁滅工廠，那次大火對我有相當啓發，原來最壞的時候反而是好時機，不能夠單以破壞來看疫情對香港影響。

在疫情之前，香港整體經濟已經被8個月社運搞到五勞七傷，而且還未有解決迹象，除了遊行示威外，並且不時有人發起罷工，令到營商環境甚差，不少老闆已經準備打退堂鼓，但又過唔到自己個關，唯有見日度日，明知蝕本都要繼續做下去。當香港發生新冠疫情，不少商人趁機改革，希望可以降低成本，提高競爭力，所以，疫情雖然破壞但亦救了香港。

商人趁機改革 裁冗員提高競爭力

在疫情緩和之後，大家去飲茶食飯就會發覺一件事，不少相熟酒樓食肆經過一兩個月休息之後，食肆變得光猛整潔，而且伙記朝氣勃勃，原來老闆趁這一兩個月將食肆裝修，辭退一些冗員，以及傾妥一張租金下調長租約。

不少食肆老闆同我講，如果不是今次疫情，食肆很難裝修，更加不能辭去冗員，業主當然不會減租，唔加租已經偷笑，所以，疫情對他們來說不是破壞，而是救了酒樓。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

蓬佩奧：匯控表忠 淪北京施壓籌碼 基金股東感不安 外交部︰美方看法狹隘
蓬佩奧：匯控表忠 淪北京施壓籌碼 基金股東感不安 外交部︰美方看法狹隘
王冬勝簽名表支持 消息：沒諮詢董事會
王冬勝簽名表支持 消息：沒諮詢董事會
網易暗盤最多升7% 京東孖展773億
網易暗盤最多升7% 京東孖展773億
臨近派錢 中小行超高息搶存款
臨近派錢 中小行超高息搶存款
恒指夜期跌幅擴 失25000
恒指夜期跌幅擴 失25000
盈利恐攤薄 國泰急升後倒跌 注資僅解燃眉之急 大行唱淡
盈利恐攤薄 國泰急升後倒跌 注資僅解燃眉之急 大行唱淡
港航前高層轟救國泰「誰大誰惡誰正確」
港航前高層轟救國泰「誰大誰惡誰正確」
疑「微信女」騙案再現 生興單日瀉九成
疑「微信女」騙案再現 生興單日瀉九成
金管局：疫情紓緩 餘下虛銀料陸續開業
金管局：疫情紓緩 餘下虛銀料陸續開業
內地上月新貸1.48萬億遜預期 CPI增幅放緩至2.4% PPI連跌5月
內地上月新貸1.48萬億遜預期 CPI增幅放緩至2.4% PPI連跌5月
鄭裕彤侄孫鄭明傑遭財務公司追數8292萬
鄭裕彤侄孫鄭明傑遭財務公司追數8292萬
巴斯揚言再狙擊港元 200倍槓桿賭聯匯失守
巴斯揚言再狙擊港元 200倍槓桿賭聯匯失守
中生製藥擬發紅股 每持兩股派1股
中生製藥擬發紅股 每持兩股派1股
電動貨車Nikola上市1周飈1.5倍 未投產市值已曾超越福特
電動貨車Nikola上市1周飈1.5倍 未投產市值已曾超越福特
雲數據獨角獸Snowflake擬今夏招股
雲數據獨角獸Snowflake擬今夏招股
Zara母企蝕36億 全球將關1200店
Zara母企蝕36億 全球將關1200店
張兆聰：大戶撐住科技股 騰訊有力試新高
張兆聰：大戶撐住科技股 騰訊有力試新高
劉宇亮：復蘇炒作近尾聲 股市乏新催化劑
劉宇亮：復蘇炒作近尾聲 股市乏新催化劑
黃德几：中海物業整固後有望再上
黃德几：中海物業整固後有望再上
李曉佳：港航未「交數」 談何政府注資
李曉佳：港航未「交數」 談何政府注資
趙海珠：美匯續走低 儲局論調成焦點
趙海珠：美匯續走低 儲局論調成焦點
技術取勝：中手游暫受制3元關口
技術取勝：中手游暫受制3元關口
劉思明：恒指攀升格局未變 科網股強勢
劉思明：恒指攀升格局未變 科網股強勢
周顯：學太極vs.買保險
周顯：學太極vs.買保險
內房「納米盤」放租 每呎最高叫逾百元 土瓜灣單位全屬百餘呎 新城發展在港頭炮
內房「納米盤」放租 每呎最高叫逾百元 土瓜灣單位全屬百餘呎 新城發展在港頭炮
梁朝偉張松橋 先後掃入區內舖位
梁朝偉張松橋 先後掃入區內舖位
私宅呎租連跌10個月 上月跌0.3%期內最小
私宅呎租連跌10個月 上月跌0.3%期內最小
SEA TO SKY上載樓書 3房佔逾半702呎起
SEA TO SKY上載樓書 3房佔逾半702呎起
海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成
海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成
連環沽加多近山 莫華倫家族套1751萬
連環沽加多近山 莫華倫家族套1751萬
凱龍瑞何震東：商廈引入餐飲會所「抗疫」
凱龍瑞何震東：商廈引入餐飲會所「抗疫」
凱龍瑞管理資產20億美元 內地佔逾半
凱龍瑞管理資產20億美元 內地佔逾半