經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：學太極vs.買保險

【明報專訊】在內地，有太極宗師和MMA高手決戰，結果太極宗師被打得滿地找牙。這種情况不止發生過一次，有人說，這應該是早已說好了，由太極宗師K.O.搏擊高手，劇本下的炒作故事，誰知中間人侵吞了款項，MMA高手收不到錢，唯有動真格，把對方打個落花流水了。

這故事不知是真是假，不過，太極宗師要不要真的很能打呢？我都算學過3個月太極，但都不是為了打鬥，而是強身健體，我也不見得教我太極的師父有多打得。

保險回報率低但有保障

記得很多年前，我閒極無聊，上了一個保險課程。那個導師講的一番話，令我記憶猶新：如果客戶批評保險的回報率低，你該怎回答呢？

正確的回答是：回報率低，但有保險呀！其他的投資產品的回報率高，但卻沒有保險！

所以，如果學中國功夫，同玩MMA的人鬥打得，是走錯了路。應該這樣說，中國功夫有強身健體作用，幾十歲都打得，打MMA，好傷身㗎，除非你參加比賽㗎啫。

不過話時話，在好多年前，只有讀書不成，或找不到工的人，才會賣保險。但現在，好多優材生，甚至是富二代，都去了賣保險，有辦法的，隨時一年過千萬元收入，好過做私人銀行家，真的是世界變了。最後一提：我學了3個月太極後，因為手腳太笨，阿叔阿嬸一學就會的，我學來學去也不會，憤而放棄了。

[周顯 投資二三事]

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