劉思明：恒指攀升格局未變 科網股強勢

恒指昨高開後最多升246點、高見25,303點回落，早市曾失守兩萬五關，反彈受制25,165點，收報25,049點，跌7點；國指升0.22%。恒生綜合大型股、小型股指數雙雙升0.43%，中型股指跌0.21%。大市成交1273億元，高於60天平均半成多，交投平穩。

新世界升穿近月高位 看高一線

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率37比63，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為30比70，大市連續8日升多跌少後普遍下跌，惟沽盤壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有八成下跌，當中有三成的跌幅逾1%，地產及相關、航空及相關跌近2%表現最差。

不過，地產有逾三成股份上升，新世界（0017）、長實（1113）等靠穩；新世界、長實與九倉置業（1997）上升動力較強，前兩者仍高收百天線，後者得而復失，而新世界已升破4、5月高位，可以看高一線。

新高教走勢較佳 東方教育穩健

上升行業中，教育升3%，有九成股份上升，跑贏一眾行業；宇華（6169）、希望教育（1765）、新高教（2001）急升7%至8%，但前兩者尚未重上20天線，新高教收復4.5元，走勢較佳。相比下，東方教育（0667）回調於20天線有支持，昨天亦重上10天線，走勢穩健。

另一行業情况相似，小型物管有炒作，鑫苑（1895）、中奧（1538）、銀城生活（1922）急升約兩成，但大型雅生活（3319）、碧桂園服務（6098）反彈受制20天線，整體未恢復強勢，炒味較濃。中型的時代鄰里（9928）回調料於10天線有支持，走勢相對硬淨。

相比下，軟件互聯網明顯強勢，近日調整至20天線甚至10天線已有支持，微盟（2013）、美團（3690）回落至10天線已告回升，前者昨大漲逾一成創新高。龍頭的騰訊昨亦創出多年新高及收市新高，金蝶（0268）跌至20天線及上升軌有承接。恒指短線看漲，科網股強勢，騰訊依然看好。

走勢上，騰訊有機會出現小雙頂，但小回可以守425元，將解除威脅，後市料可反覆上試450元或465元阻力。從另一角度來看，將騰訊股價與彭博綜合券商目標價平均比較，近兩年股價較目標存有折讓，由最多三四成至半成不等。騰訊股價低位大幅反彈，拉近與目標距離，以平均目標504元計，倘若折讓可以進一步收窄至半成（假設目標價不變），將可高見480元，接近2018年高位476.6元水平。

[劉思明 數據尋寶]