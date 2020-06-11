經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：大戶撐住科技股 騰訊有力試新高

【明報專訊】恒指昨跌7點，收報25,049點，成交金額1272億元。美股出現結構變化，科技股再度領升大市，蘋果、亞馬遜等多隻大型科技股破頂，納指一度升破10,000點大關，而傳統股份代表的道指則出現獲利回吐。港股昨日高開後曾見25,303點，但近期熱炒的傳統股份普遍回落，恒指一度倒跌並失守25,000點關口。大市回落但科技股未有跟隨，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）等拒絕回落，價值股消化沽壓後，大市再度由科技股帶動向上。

美股之強相信令所有投資者都意外，科技股休整時就由傳統股份炒起，價值型股份回落就輪到科技股破頂。單就科技股來說，就好像估值模式基本上已失效，納斯達克100指數2021年預測市盈率，也升破今年初的2020年預測高位，僅次於科網熱潮時的峰值。筆者一直看好美國科技股，但到達現水平也不知應怎樣去評估，即使大型科技股具備盈利增長支持，但估值不斷擴張，個人覺得股價更多是由流動性推動。聯儲局的政策走向，遠較企業基本因素更為重要。

標普500指數 追落後空間大

昨晚聯儲局議息，傳媒似乎也不太關心，一般相信只是重申經濟仍然疲弱，失業率高企，有必要維持天量級寬鬆的貨幣政策，有必要時更會再加碼。但美國部分地區已開始重啟經濟，究竟當局對重啟後的復蘇力度有何判斷，將觸動市場神經，同時市場開始有些擔心納指快速破頂，或會影響當局的寬鬆決定。市場也在會議前出現較急速的板塊輪動。正常來說，當局不可能現階段作出政策改變，尤其是否能扭轉寬鬆可救經濟的預期。若認為流動性過多推高資產價格，大可如近期般減少入市規模。只做不說相對於高調表明立場，對市場和經濟的影響會溫和得多。

從流動性角度去判斷股市高低的話，只要聯儲局不收水，以5月底止的美國M2，相對於納斯達克100指數市值，現時比率仍低於今年初不少，以標普500指數來說，現在更有很大的追落後空間。全球面對缺乏增長的問題，能夠提供增長的都會備受追捧，資金會持續流向大型科技股，而階段性炒作落後價值股。因此，本欄也一直建議低吸科技股，尤其是最新的強勢股美團和微盟（2013），後者昨日也成功創出歷史新高。

無論恒指能否升破25,000點關口，在京東、網易正準備招股掛牌，之後尚有拼多多、好未來、新東方甚至百度等要回歸，大行一定要撐住大市。最好的方法就是托起同類。與其去爭相追入中國人壽（2628）、中移動（0941），又不知會何時炒完，倒不如買入仍可長線上升的大型科技股，論走勢，騰訊似有力試歷史高位。

國泰中長線不應繼續持有

太古（0019）、國泰（0293）及國航（0753）昨日復牌，國泰神奇地高開近20%，之後升幅不斷收窄，最終倒跌1%。市場或許認為國泰由破產邊緣，獲政府拯救而起死回生，但問題是集團負債將高達1200億元，每年單是付息便達到40億元水平，這還是假設利率僅約3厘水平。債主每年都會將國泰僅有的現金流也「榨乾榨淨」，股東只會得個吉。中長線不應繼續持有，除非集團積極削減機隊規模，以及每年資本開支低於折舊來大幅減債。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

蓬佩奧：匯控表忠 淪北京施壓籌碼 基金股東感不安 外交部︰美方看法狹隘
蓬佩奧：匯控表忠 淪北京施壓籌碼 基金股東感不安 外交部︰美方看法狹隘
王冬勝簽名表支持 消息：沒諮詢董事會
王冬勝簽名表支持 消息：沒諮詢董事會
網易暗盤最多升7% 京東孖展773億
網易暗盤最多升7% 京東孖展773億
臨近派錢 中小行超高息搶存款
臨近派錢 中小行超高息搶存款
恒指夜期跌幅擴 失25000
恒指夜期跌幅擴 失25000
盈利恐攤薄 國泰急升後倒跌 注資僅解燃眉之急 大行唱淡
盈利恐攤薄 國泰急升後倒跌 注資僅解燃眉之急 大行唱淡
港航前高層轟救國泰「誰大誰惡誰正確」
港航前高層轟救國泰「誰大誰惡誰正確」
疑「微信女」騙案再現 生興單日瀉九成
疑「微信女」騙案再現 生興單日瀉九成
金管局：疫情紓緩 餘下虛銀料陸續開業
金管局：疫情紓緩 餘下虛銀料陸續開業
內地上月新貸1.48萬億遜預期 CPI增幅放緩至2.4% PPI連跌5月
內地上月新貸1.48萬億遜預期 CPI增幅放緩至2.4% PPI連跌5月
鄭裕彤侄孫鄭明傑遭財務公司追數8292萬
鄭裕彤侄孫鄭明傑遭財務公司追數8292萬
巴斯揚言再狙擊港元 200倍槓桿賭聯匯失守
巴斯揚言再狙擊港元 200倍槓桿賭聯匯失守
中生製藥擬發紅股 每持兩股派1股
中生製藥擬發紅股 每持兩股派1股
電動貨車Nikola上市1周飈1.5倍 未投產市值已曾超越福特
電動貨車Nikola上市1周飈1.5倍 未投產市值已曾超越福特
雲數據獨角獸Snowflake擬今夏招股
雲數據獨角獸Snowflake擬今夏招股
Zara母企蝕36億 全球將關1200店
Zara母企蝕36億 全球將關1200店
劉宇亮：復蘇炒作近尾聲 股市乏新催化劑
劉宇亮：復蘇炒作近尾聲 股市乏新催化劑
黃德几：中海物業整固後有望再上
黃德几：中海物業整固後有望再上
李曉佳：港航未「交數」 談何政府注資
李曉佳：港航未「交數」 談何政府注資
趙海珠：美匯續走低 儲局論調成焦點
趙海珠：美匯續走低 儲局論調成焦點
技術取勝：中手游暫受制3元關口
技術取勝：中手游暫受制3元關口
劉思明：恒指攀升格局未變 科網股強勢
劉思明：恒指攀升格局未變 科網股強勢
周顯：學太極vs.買保險
周顯：學太極vs.買保險
湯文亮：疫情雖有破壞亦救了香港
湯文亮：疫情雖有破壞亦救了香港
內房「納米盤」放租 每呎最高叫逾百元 土瓜灣單位全屬百餘呎 新城發展在港頭炮
內房「納米盤」放租 每呎最高叫逾百元 土瓜灣單位全屬百餘呎 新城發展在港頭炮
梁朝偉張松橋 先後掃入區內舖位
梁朝偉張松橋 先後掃入區內舖位
私宅呎租連跌10個月 上月跌0.3%期內最小
私宅呎租連跌10個月 上月跌0.3%期內最小
SEA TO SKY上載樓書 3房佔逾半702呎起
SEA TO SKY上載樓書 3房佔逾半702呎起
海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成
海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成
連環沽加多近山 莫華倫家族套1751萬
連環沽加多近山 莫華倫家族套1751萬
凱龍瑞何震東：商廈引入餐飲會所「抗疫」
凱龍瑞何震東：商廈引入餐飲會所「抗疫」
凱龍瑞管理資產20億美元 內地佔逾半
凱龍瑞管理資產20億美元 內地佔逾半