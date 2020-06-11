張兆聰：大戶撐住科技股 騰訊有力試新高

美股之強相信令所有投資者都意外，科技股休整時就由傳統股份炒起，價值型股份回落就輪到科技股破頂。單就科技股來說，就好像估值模式基本上已失效，納斯達克100指數2021年預測市盈率，也升破今年初的2020年預測高位，僅次於科網熱潮時的峰值。筆者一直看好美國科技股，但到達現水平也不知應怎樣去評估，即使大型科技股具備盈利增長支持，但估值不斷擴張，個人覺得股價更多是由流動性推動。聯儲局的政策走向，遠較企業基本因素更為重要。

標普500指數 追落後空間大

昨晚聯儲局議息，傳媒似乎也不太關心，一般相信只是重申經濟仍然疲弱，失業率高企，有必要維持天量級寬鬆的貨幣政策，有必要時更會再加碼。但美國部分地區已開始重啟經濟，究竟當局對重啟後的復蘇力度有何判斷，將觸動市場神經，同時市場開始有些擔心納指快速破頂，或會影響當局的寬鬆決定。市場也在會議前出現較急速的板塊輪動。正常來說，當局不可能現階段作出政策改變，尤其是否能扭轉寬鬆可救經濟的預期。若認為流動性過多推高資產價格，大可如近期般減少入市規模。只做不說相對於高調表明立場，對市場和經濟的影響會溫和得多。

從流動性角度去判斷股市高低的話，只要聯儲局不收水，以5月底止的美國M2，相對於納斯達克100指數市值，現時比率仍低於今年初不少，以標普500指數來說，現在更有很大的追落後空間。全球面對缺乏增長的問題，能夠提供增長的都會備受追捧，資金會持續流向大型科技股，而階段性炒作落後價值股。因此，本欄也一直建議低吸科技股，尤其是最新的強勢股美團和微盟（2013），後者昨日也成功創出歷史新高。

無論恒指能否升破25,000點關口，在京東、網易正準備招股掛牌，之後尚有拼多多、好未來、新東方甚至百度等要回歸，大行一定要撐住大市。最好的方法就是托起同類。與其去爭相追入中國人壽（2628）、中移動（0941），又不知會何時炒完，倒不如買入仍可長線上升的大型科技股，論走勢，騰訊似有力試歷史高位。

國泰中長線不應繼續持有

太古（0019）、國泰（0293）及國航（0753）昨日復牌，國泰神奇地高開近20%，之後升幅不斷收窄，最終倒跌1%。市場或許認為國泰由破產邊緣，獲政府拯救而起死回生，但問題是集團負債將高達1200億元，每年單是付息便達到40億元水平，這還是假設利率僅約3厘水平。債主每年都會將國泰僅有的現金流也「榨乾榨淨」，股東只會得個吉。中長線不應繼續持有，除非集團積極削減機隊規模，以及每年資本開支低於折舊來大幅減債。

[張兆聰 還看今朝]