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經濟
2020年6月11日星期四
技術取勝
投資策略
蓬佩奧：匯控表忠 淪北京施壓籌碼 基金股東感不安 外交部︰美方看法狹隘
王冬勝簽名表支持 消息：沒諮詢董事會
網易暗盤最多升7% 京東孖展773億
臨近派錢 中小行超高息搶存款
恒指夜期跌幅擴 失25000
盈利恐攤薄 國泰急升後倒跌 注資僅解燃眉之急 大行唱淡
港航前高層轟救國泰「誰大誰惡誰正確」
疑「微信女」騙案再現 生興單日瀉九成
金管局：疫情紓緩 餘下虛銀料陸續開業
內地上月新貸1.48萬億遜預期 CPI增幅放緩至2.4% PPI連跌5月
鄭裕彤侄孫鄭明傑遭財務公司追數8292萬
巴斯揚言再狙擊港元 200倍槓桿賭聯匯失守
中生製藥擬發紅股 每持兩股派1股
電動貨車Nikola上市1周飈1.5倍 未投產市值已曾超越福特
雲數據獨角獸Snowflake擬今夏招股
Zara母企蝕36億 全球將關1200店
張兆聰：大戶撐住科技股 騰訊有力試新高
劉宇亮：復蘇炒作近尾聲 股市乏新催化劑
黃德几：中海物業整固後有望再上
李曉佳：港航未「交數」 談何政府注資
趙海珠：美匯續走低 儲局論調成焦點
技術取勝：中手游暫受制3元關口
劉思明：恒指攀升格局未變 科網股強勢
周顯：學太極vs.買保險
湯文亮：疫情雖有破壞亦救了香港
內房「納米盤」放租 每呎最高叫逾百元 土瓜灣單位全屬百餘呎 新城發展在港頭炮
梁朝偉張松橋 先後掃入區內舖位
私宅呎租連跌10個月 上月跌0.3%期內最小
SEA TO SKY上載樓書 3房佔逾半702呎起
海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成
連環沽加多近山 莫華倫家族套1751萬
凱龍瑞何震東：商廈引入餐飲會所「抗疫」
凱龍瑞管理資產20億美元 內地佔逾半
技術取勝：中手游暫受制3元關口
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【明報專訊】敏實22.5元有承接（圖）
華晨8元料有沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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