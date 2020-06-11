經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：美匯續走低 儲局論調成焦點

【明報專訊】本周外匯市場的焦點集中於周三晚（10日）舉行的聯儲局議息會議，雖然市場普遍預料局方將會維持利率不變，亦未必會有大規模的量化寬鬆措施推出，但近日美國公布的數據顯示經濟正逐步復蘇，市場關注聯儲局對經濟前景的看法。

歐元走勢反覆 或現技術整固

美國上周公布的非農就業職位不跌反升，失業率亦由14.7%下降至13.3%，為市場意料之外，反映美國經濟正從疫情中逐步復蘇。不過在聯儲局議息會議前市場風險情緒略為轉變，美匯指數跌至96.10水平附近；美元兌日圓、瑞士法郎等避險貨幣上升，相反美元兌其他貨幣則回軟。

歐元兌美元近日走勢反覆，早前連升8個交易日後略為回吐，匯價由1.1300以上跌至單日低位見過1.1240，其後再度回升。歐洲央行上周維持利率不變，並加大買債規模達6000億歐元，一度刺激市場氣氛。

技術上，歐元兌美元在短短3周內上升4.5%，令匯價達到超買水平，預料在再展現另一輪升浪前或會出現技術整固。短期較強的支持位處於1.1145至1.1165，匯價在1.1395及1.1495將會遇到較強阻力，若能突破的話，將可上望更高水平。

澳紐元超買 料先回吐再上

至於另一隻近日走勢凌厲的貨幣則為澳元，兌美元升至10個月高位0.7040以上，市場對澳洲已經逐步從疫情中解封感到樂觀，匯價從3月份低位0.55至今升幅逾28%；由於反彈力度急速，我們預期澳元兌美元或亦會經歷技術性整固，初步支持位處於0.6820附近。

紐元兌美元亦創出近日新高0.6580，我們認為澳元及紐元短線已進入技術超買，預期在匯價再向上升前或會先經歷較深的回吐；紐元兌美元初步支持位於0.6315至0.6325。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

上 / 下一篇新聞

蓬佩奧：匯控表忠 淪北京施壓籌碼 基金股東感不安 外交部︰美方看法狹隘
蓬佩奧：匯控表忠 淪北京施壓籌碼 基金股東感不安 外交部︰美方看法狹隘
王冬勝簽名表支持 消息：沒諮詢董事會
王冬勝簽名表支持 消息：沒諮詢董事會
網易暗盤最多升7% 京東孖展773億
網易暗盤最多升7% 京東孖展773億
臨近派錢 中小行超高息搶存款
臨近派錢 中小行超高息搶存款
恒指夜期跌幅擴 失25000
恒指夜期跌幅擴 失25000
盈利恐攤薄 國泰急升後倒跌 注資僅解燃眉之急 大行唱淡
盈利恐攤薄 國泰急升後倒跌 注資僅解燃眉之急 大行唱淡
港航前高層轟救國泰「誰大誰惡誰正確」
港航前高層轟救國泰「誰大誰惡誰正確」
疑「微信女」騙案再現 生興單日瀉九成
疑「微信女」騙案再現 生興單日瀉九成
金管局：疫情紓緩 餘下虛銀料陸續開業
金管局：疫情紓緩 餘下虛銀料陸續開業
內地上月新貸1.48萬億遜預期 CPI增幅放緩至2.4% PPI連跌5月
內地上月新貸1.48萬億遜預期 CPI增幅放緩至2.4% PPI連跌5月
鄭裕彤侄孫鄭明傑遭財務公司追數8292萬
鄭裕彤侄孫鄭明傑遭財務公司追數8292萬
巴斯揚言再狙擊港元 200倍槓桿賭聯匯失守
巴斯揚言再狙擊港元 200倍槓桿賭聯匯失守
中生製藥擬發紅股 每持兩股派1股
中生製藥擬發紅股 每持兩股派1股
電動貨車Nikola上市1周飈1.5倍 未投產市值已曾超越福特
電動貨車Nikola上市1周飈1.5倍 未投產市值已曾超越福特
雲數據獨角獸Snowflake擬今夏招股
雲數據獨角獸Snowflake擬今夏招股
Zara母企蝕36億 全球將關1200店
Zara母企蝕36億 全球將關1200店
張兆聰：大戶撐住科技股 騰訊有力試新高
張兆聰：大戶撐住科技股 騰訊有力試新高
劉宇亮：復蘇炒作近尾聲 股市乏新催化劑
劉宇亮：復蘇炒作近尾聲 股市乏新催化劑
黃德几：中海物業整固後有望再上
黃德几：中海物業整固後有望再上
李曉佳：港航未「交數」 談何政府注資
李曉佳：港航未「交數」 談何政府注資
技術取勝：中手游暫受制3元關口
技術取勝：中手游暫受制3元關口
劉思明：恒指攀升格局未變 科網股強勢
劉思明：恒指攀升格局未變 科網股強勢
周顯：學太極vs.買保險
周顯：學太極vs.買保險
湯文亮：疫情雖有破壞亦救了香港
湯文亮：疫情雖有破壞亦救了香港
內房「納米盤」放租 每呎最高叫逾百元 土瓜灣單位全屬百餘呎 新城發展在港頭炮
內房「納米盤」放租 每呎最高叫逾百元 土瓜灣單位全屬百餘呎 新城發展在港頭炮
梁朝偉張松橋 先後掃入區內舖位
梁朝偉張松橋 先後掃入區內舖位
私宅呎租連跌10個月 上月跌0.3%期內最小
私宅呎租連跌10個月 上月跌0.3%期內最小
SEA TO SKY上載樓書 3房佔逾半702呎起
SEA TO SKY上載樓書 3房佔逾半702呎起
海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成
海航3239萬沽柴灣工廈 低市價逾一成
連環沽加多近山 莫華倫家族套1751萬
連環沽加多近山 莫華倫家族套1751萬
凱龍瑞何震東：商廈引入餐飲會所「抗疫」
凱龍瑞何震東：商廈引入餐飲會所「抗疫」
凱龍瑞管理資產20億美元 內地佔逾半
凱龍瑞管理資產20億美元 內地佔逾半