趙海珠：美匯續走低 儲局論調成焦點

歐元走勢反覆 或現技術整固

美國上周公布的非農就業職位不跌反升，失業率亦由14.7%下降至13.3%，為市場意料之外，反映美國經濟正從疫情中逐步復蘇。不過在聯儲局議息會議前市場風險情緒略為轉變，美匯指數跌至96.10水平附近；美元兌日圓、瑞士法郎等避險貨幣上升，相反美元兌其他貨幣則回軟。

歐元兌美元近日走勢反覆，早前連升8個交易日後略為回吐，匯價由1.1300以上跌至單日低位見過1.1240，其後再度回升。歐洲央行上周維持利率不變，並加大買債規模達6000億歐元，一度刺激市場氣氛。

技術上，歐元兌美元在短短3周內上升4.5%，令匯價達到超買水平，預料在再展現另一輪升浪前或會出現技術整固。短期較強的支持位處於1.1145至1.1165，匯價在1.1395及1.1495將會遇到較強阻力，若能突破的話，將可上望更高水平。

澳紐元超買 料先回吐再上

至於另一隻近日走勢凌厲的貨幣則為澳元，兌美元升至10個月高位0.7040以上，市場對澳洲已經逐步從疫情中解封感到樂觀，匯價從3月份低位0.55至今升幅逾28%；由於反彈力度急速，我們預期澳元兌美元或亦會經歷技術性整固，初步支持位處於0.6820附近。

紐元兌美元亦創出近日新高0.6580，我們認為澳元及紐元短線已進入技術超買，預期在匯價再向上升前或會先經歷較深的回吐；紐元兌美元初步支持位於0.6315至0.6325。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]