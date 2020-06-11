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李曉佳：港航未「交數」 談何政府注資

【明報專訊】香港特區政府破天荒斥巨資打救國泰航空（0293），當天已有傳媒問到財爺陳茂波為何不救香港航空，茂波答得甚狠：「港航陷入財困已維持相當長的時間，而且兩間公司的規模不能相比。」那邊廂昨日即有港航前高層炮轟港府做法是「誰大誰惡誰正確」。筆者聽來覺得諷刺，港航一向財務不透明兼有諸多令人疑惑之處，市場更一直盛傳，港航不少資金是用於向母公司海航「購買金融產品」，倘若港府真的注資，資金最終會去哪兒？

近年多次傳財困 金融資產卻不變現

據筆者聽聞，港航已久久未有向債券投資者「交數」，由2019年至今的業績一直未有對外公布，唯一確定得知港航財務狀况的，可能只有負責監管的民航處；民航處附屬運房局，前天運房局長陳帆也有出席注資國泰記者會，對於該不該救港航這個問題，套用金管局總裁余偉文一句話，他應該心中有數。

港航由2018年開始多次傳出財困，根據筆者手中僅有的2018年中期及全年業績，港航手頭現金一直不算充裕，至2018年底只有不足5億元；但帳上卻存在着一筆金額逾57億元的金融資產，業績報告中稱這筆金融資產是「一籃子的結構性票據組合」，聲稱可以要求發行方在20日內回購，但事實是，一方面發行方身分不明，而港航在2018年多次傳出財困，這批聲稱可隨時變現的金融資產卻一直紋風不動。

誰能保證資金不會繞道貢獻海航？

倘若特區政府真的大發慈悲順手打救港航，如何擔保公司管治一向被詬病的港航，能夠保住員工飯碗固然是美事一樁，但誰又能保證資金不會被用於投資金融產品，繞道貢獻海航？就算政府設觀察員，倘若現金不見了，又奈它如何？而據筆者聽聞，港航尚有一批貸款將於下月進一步加息，政府一旦注資，隨時是幫港航還息。

事實上，這邊廂港府及國泰前日公布注資計劃，那邊廂已有港航中高層員工立即在微信發文，「港航從去年示威就明確支持政府施政，這就是回應嗎？」「怎麼可以這樣不公平施政？」說得非常激昂。但說到不公平，又怎可以不提捷星（Jetstar）當年申請香港航空牌照被拒的「萬年冤案」？港府當年給出原因是控制人不屬香港公司，但看看港航的實際控制人是內地的海航、國泰母公司是英資太古（0019），這又非常公平？說到底，航空業停擺數月，底子厚如國泰，至去年底仍坐擁200億現金，資金都只能捱到下月，一直屢傳財困的港航至今依然「無穿無爛」，難道不是有點違反常理？

[李曉佳 財經澡堂]

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