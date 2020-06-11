黃德几：中海物業整固後有望再上

中海物業2019年度的整體收益上升30.8%至54.66億元，經營溢利上升36.3%至7.63億元，純利升33.4%至5.34億元。期內，直接經營成本與收益升幅一致，上升31.5%至43.75億元，毛利率相對穩定，維持於20%水平。去年底，銀行結餘及現金24.96億元，並無銀行借貸，處於淨現金水平，財務穩健。

集團去年全年接獲新增或續約之物業管理合約金額27.52億元，期末集團管理中物業之總建築面積，按年增加7.5%至1.51億平方米。期內，物業管理服務收入升25.1%至41.08億元，佔總成收入的75.2%，其中93.4%來自包幹制的固定物業管理合同的收益；分部利潤上升31.2%至4.29億元。

母企業務帶動水漲船高 候7.7元吸

集團的母公司為中國海外，隨着母公司未來的業務發展，集團的管理面積有望水漲船高。另外，集團亦加大發展增值業務，包括非住戶增值服務、住戶增值服務、居家生活服務，以及商業服務運營，去年分部收益按年上升50.7%至13.48億元，收入佔比由21.4%擴張至24.6%。

走勢上，5月11日升至9.36元新高，其後先後失守10天、20天和50天線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮7.7元吸納，反彈阻力9.36元，不跌穿7.1元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 焦點股]