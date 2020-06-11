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劉宇亮 股宇有云

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劉宇亮：復蘇炒作近尾聲 股市乏新催化劑

【明報專訊】港股自5月底的22,800點水平回升至25,000點以上，在短短7個交易日升了近2500點。在缺乏新催化劑下，筆者綜合幾個觀點，預期短線港股會先作調整。

預期短線港股先作調整

首先，上周五美國公布5月份失業率下降至13.3%，遠低於預期的20%。消息令美股三大指數上周五全線急升。不過美國勞工部卻在數據公布後指出統計錯誤，並未有把無薪假的勞工計入，經過糾正的5月失業率為16.3%，而修正後的4月失業率接近20%。所有經濟學家、分析員當見到起初公布的數字時都感詫異，可見此「失誤」有「造假」令股市上升之嫌。

另外，如美國經濟最壞的時候已過，股市已回升，今周聯儲局議息估計將維持利率在接近零水平，不會宣布新的貨幣政策，同時會再否定負利率政策，亦毋須再加推刺激經濟措施。

中國方面，談復蘇已經缺乏亮點，上周更把「地攤經濟」形容為中國生機。結果在過去周末，央視發表評論指地攤經濟並不是包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，盲目跟風就會適得其反，強調重振經濟還需復工復產、復商復市。周一內地股市地攤經濟掀跌停潮，拖累新零售和商業連鎖板塊。

在香港股市，此升浪的領頭羊，強如一線的騰訊（0700）、美團（3690）、港交所（0388），踏入本周高位後，向上空間有限，乏力再上；強勢板塊如物管、新經濟股高位回調；資金轉移至追落後，流入本地地產、內地汽車股等。

中概股回流潮掀序幕，繼網易（9999）後，京東（9618）亦啟動招股，短期料凍結部分市場資金，但未致令資金緊張。

物管新經濟股高位回調

技術上，恒指7日上升近2500點後，本周日線圖已達保歷加通道頂部；小時圖則出現RSI頂背馳，相信先回調至保歷加通道中軸和50天線位置24,000點。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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