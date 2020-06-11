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Zara母企蝕36億 全球將關1200店

【明報專訊】快時尚品牌Zara的母公司西班牙服裝巨頭Inditex公布，受疫情影響，在截至4月底的第一財季，虧損達4.09億歐元（約36億港元），虧損額較分析師預期多逾1倍。同時擁有Massimo Dutti、Pull&Bear等品牌的Inditex表示，將改變經營策略，永久關閉全球多達1200家門店，相當於全球門市總數的16%，日後將更積極轉向網上銷售。

這些門店將於今、明兩年關閉，南北美洲約100家Zara、Massimo Dutti及Pull＆Bear等品牌的門店將受影響。亞洲和歐洲將會關閉更多門店。 Inditex表示，關店的對象是一些小型商店，以及一些銷售可轉移至附近其他門市的商店。未來3年，Inditex將投放10億歐元（約113.5億港元），投資於電商業務。

萬達旗下AMC上季蝕22億美元

此外，萬達集團旗下的北美最大院線AMC，計劃在7月重開全球1000家戲院，以趕及7月17日《潛行凶間》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的科幻新作《天能》（TENET），以及7月24日迪士尼真人版電影《花木蘭》上映的檔期。AMC預計，美國97％的AMC影院於下月重新開業。該院線受疫情影響，3月以來北美影院停止營業。在全球擁有1000多家影院的AMC，首季總收入下降21.6％至9.415億美元，在3月最後兩周幾乎沒有收入。全季虧損擴大至22億美元。該院線上月曾被外界揣測接近破產，並指亞馬遜有意接盤，但亞馬遜未證實此說。

經合組織（OECD）在季度展望作出嚴峻的評估 ，預測今年全球經濟將下滑6%，比世界銀行預測今年全球經濟萎縮 5.2%更嚴重。OECD稱，若爆發第二波疫情，經濟收縮幅度更將達到7.6%。

（綜合報道）

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