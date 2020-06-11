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雲數據獨角獸Snowflake擬今夏招股

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，雲數據獨角獸Snowflake秘密向美國證交會（SEC）遞交首次公開募股（IPO）文件，尋求最早今夏以最高200億美元的IPO估值上市，料將成為近年最大規模的科技企業IPO之一，超越圖片分享社交媒體Pinterest去年上市時的100億美元IPO估值。

Snowflake在2月完成一輪由Dragoneer投資集團及雲端軟件商Salesforce領投的融資後，估值增至124億美元，是此前估值的3倍。

估值200億美元 今年科企最大規模

消息稱，Snowflake聘請高盛作為IPO承銷商，部分投資者已表示有興趣購入股份。該公司的軟件讓客戶分析在不同雲平台（如亞馬遜AWS和微軟Azure）存儲的大數據，不過在相關領域要與AWS的Redshift、Google的BigQuery及微軟的Azure Synapse競爭。

Snowflake早前宣布，加强與Salesforce的合作伙伴關係，使合作伴和客戶更容易將Salesforce數據移至Snowflake的雲數據庫進行分析。Snowflake表示，目前約有超過2000個客户，包括美國廉航捷藍航空（jetBlue Airways）。2012年創立的Snowflake，去年收入增174%至接近10億美元，接近產生正現金流。

（綜合報道）

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