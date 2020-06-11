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電動貨車Nikola上市1周飈1.5倍 未投產市值已曾超越福特

【明報專訊】被喻為「貨車界Tesla」的氫燃料電池電動貨車製造商Nikola，上市不足一周內，股價周二高見93.99美元，較37.55美元的上市價高出1.5倍，市值288億美元，一度超越汽車大廠福特（Ford），儘管Nikola尚未生產任何產品，甚至連工廠也未建成，反映市場對電動車的投資熱情。Nikola昨早段股價回落8%。在Nikola準備挑戰特斯拉（Tesla）之際，特斯拉行政總裁馬斯克向員工表示，其電動貨櫃車拖頭Semi即將量產。特斯拉股價早段升逾6%，升穿1000美元創新高，市值1860億美元，超越豐田成為全球市值最高的車廠。

Tesla拖頭將量產 股價早段升6%

市場昨天等待聯儲局凌晨公布議息結果，美股三大指數早段下滑。Nikola跟Tesla一樣，以現代交流電力系統發明者尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）命名，但兩家公司的電動車採用不同原理。Nikola的氫燃料電池，基本上是透過把氫原子分解以產生電力，並排出水氣，因此不會造成碳排放。特斯拉則採用鋰離子電池，鋰電池耗盡後要接上電源充電，而氫燃料電池則要注入氫氣。Nikola稱，其設計的氫燃料電池，與特斯拉所用的鋰離子電池相比，能量密度（energy density）高1倍、重量僅為鋰電池的40％，且成本僅為目前鋰電池的一半。

Nikola現準備推出小型電動貨車「Badger」，並在本月底開始接受預訂，暫未公布價錢。Nikola行政總裁米爾頓（Trevor Milton）稱，要跟福特旗下的全球最暢銷F-150系列貨車及特斯拉的電動貨車Cybertruck直接競爭。

Nikola每次充電續航達1200公里

「Badger」具備906匹馬力，可拉動超過8000磅貨物，由靜止加速至時速97公里只需2.9秒。它的純電動版續航里程為483公里，而氫燃料電池版的續航里程可延長1倍。按Nikola的講法，即使氫燃料電池版的續航里程增加1倍，電池呎吋和重量幾乎沒有變動。根據Nikola的網站介紹，以氫燃料電池推動的長程電動車，每次充電的續航里程可達1200公里。這較一般特斯拉電動車高出1倍或以上。

廠房工程料今夏展開

米爾頓於2014年創立Nikola，最終目標是生產氫燃料電池推動的中型貨車，並在整個北美建立入氫站。Nikola透過取得上市空殼公司VectoIQ的控股權，在納斯達克交易所借殼上市。Nikola曾表示，已從包括啤酒製造商百威英博在內的商業客戶，獲得超過100億美元的預訂單，希望明年開始交付用於短途運輸的電動貨櫃車拖頭（semi truck）。Nikola預計，「Badger」將在2022年投產。但Nikola不打算自行生產，並計劃與其他代工商合作。Nikola於亞利桑那州的廠房尚未正式動工，料建築工程將於今夏展開。

（綜合報道）

[國際金融]

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