巴斯揚言再狙擊港元 200倍槓桿賭聯匯失守

星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，基金嘗試以「刀仔鋸大樹」的方法獲利，成功機會甚微。他指出市場幾乎對消息沒有反應，港元現價續企在強方兌換保證，而12個月港元期權引伸波幅沒有上升，仍在1.4%，反映市場上其實沒有出現大額期權交易來推升引伸波幅。

星展王良享：成功機會甚微

巴斯過去多次呼籲沽空港元，去年5月他曾表示香港沒有足夠外匯儲備捍衛聯繫匯率，其基金正在沽出港元買入美元。金管局總裁余偉文近日撰文暗諷，曾有「專家」呼籲賣出港元換美元，惟港元現時升至7.75，「專家」都要損手離場 。

港匯昨日繼續觸及強方兌換保證，金管局昨兩次入市分別沽出26.58億元和22.09億元，6月12日結算後本港銀行體系總結餘將升至1206.16億元。金管局副總裁阮國恒表示，最近港匯相當強勢，與中概股陸續上市、港股派息期臨近，以及北水經港股通買港股有關，近期資金有流入的趨勢，港匯仍會留在強方，資金流動沒有異常。拆息未有因新股集資急升，阮國恒認為金管局沽出港元後流動性充足，令拆息保持穩定。