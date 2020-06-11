鄭裕彤侄孫鄭明傑遭財務公司追數8292萬

根據Kaiser Financing Company Ltd（下稱Kaiser）於6月9日入稟高院的追討狀顯示，現任北京燃氣藍天聯席主席兼行政總裁的鄭明傑，於2018年8月29日與其達成借貸協議，借款7800萬元，月息兩厘，並於10月28日起開始還款，但是到10月28日當日，鄭明傑未能如期償還累計兩個月的利息312萬元。Kaiser於同年11月16日透過律師發信追討貸款本金連利息，但是在屢經要求下，鄭明傑最終只支付若干利息。直到今年5月28日，他只支付2784萬元利息，尚欠本金7800萬元及利息492萬元，合共8292萬元。因此Kaiser入稟要求鄭明傑，就未償還欠款，由5月29日起計按月息兩厘支付利息，或高院認為合適的息率，以及要求支付堂費及相關濟助費用。

北京燃氣藍天持股多次被「斬倉」

在鄭明傑今次被入稟追數前，曾於5月22日至27日，遭經紀斬倉出售北京燃氣藍天逾3.14億股，令持股量由原來的10.47%，減至8.05%，減少持股2.42%。進入6月份，他再於6月1日遭經紀斬倉，沽出2696.8萬股，令持股量由原先的8.05%，減至7.84%。由5月22日至6月1日，他先後經《證券披露權益》申報減持逾3.41億股，套現3133.18萬元。此前，他亦曾於2018年11月中旬捲入斬倉事件，當時連續兩日申報遭強制斬倉2.88億股，涉資5420.1萬元，持股量降至約一成左右。