經濟

內地上月新貸1.48萬億遜預期 CPI增幅放緩至2.4% PPI連跌5月

【明報專訊】內地昨公布5月份通脹及金融數據，除社會融資外全遜預期。廣義貨幣（M2）增速11.1%，與上月持平，較預期的11.3%為低；新增人民幣貸款1.48萬億元（人民幣‧下同），略遜預期的1.6萬億元，社會融資增量稍勝預期，達3.19萬億元。物價方面，居民消費價格指數（CPI）增幅降至2.4%，是去年8月後重返3%以下水平，工業生產者出廠價格指數（PPI）跌3.7%，連續5個月下跌。

明報記者 陳子凌

新增人民幣貸款當中，住戶短期貸款增2381億元，與上月的2280億元相若，企業中長期貸款增5305億元，只比4月5547億元低一些。社融方面，雖然企業債券淨融資只有2971億元，較上月9015億元明顯減少，但5月提前下達地方專項債額度，使政府債券淨融資增1.14萬億元，上月只有3357億元，抵消企業發債減少影響。貨幣供應平穩，M2增速維持11.1%。

統計局：通脹放緩主因食品價升幅收窄

德銀亞洲高級經濟學家周浩表示，5月金融數據穩定，居民短貸及企業中長期貸款亦反映消費恢復，以及重大項目陸續開工。社融略高於預期主要受到政府債大量發行影響。

通脹在5月放緩，國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，主因食品價格升幅收窄；PPI一來受去年基數略高影響，二來原油價格持續低位，令石油相關行業的價格跌幅擴大，使5月份PPI見今年低位。

北大學者：消費券地攤經濟有效帶動消費

交行金融研究中心高級研究員劉學智表示，隨着豬肉供應恢復，未來通脹升幅有限，通脹不是問題，為政策提供更多放寬空間；PPI除了受油價低迷影響，內地整體需求仍然偏弱亦有一定關係，但隨着消費已有一些起色，PPI可望第三季回穩。

另外，北京大學國家發展研究院院長姚洋昨日於新浪財經的經濟論壇致辭時表示，中國經濟在4月及5月仍然負增長，6月才有可能回復到正增長，因此上半年GDP肯定會是負數。他又說，今次中國經濟下行主要原因是消費不足，據他所知5月份社會消費品零售總額仍然未能正增長，原預期的「紅五月」沒來，料6月數據才可能轉正。他認為，消費券及地攤經濟都能有效帶動消費和就業，但消費券不能局限於高檔商場，地攤經濟亦要做好規範管理。

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