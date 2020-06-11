金管局：疫情紓緩 餘下虛銀料陸續開業

最後兩虛銀將進沙盒測試

為紓緩中小企因為疫情面臨的現金流壓力，本港銀行在2月陸續推出貸款「還息不還款」措施。阮國恒表示，4月推出企業客戶「預先批核還息不還本」後，銀行已聯絡逾11萬個客戶邀請參與計劃，截至5月底，已有1.3萬間確認將會參與。連同4月前的申請，銀行合計已批出3萬宗個案，涉資逾3800億元。

個人客戶方面，阮國恒表示，截至5月底已經批出逾1.1萬宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額超過290億元，當中包括250宗政府資助房屋按揭貸款，涉及金額約6億元。另按證公司亦在4月推出「百分百擔保特惠貸款」，阮國恒表示，截至6月8日已批出6300宗申請，涉資120億元。早前珠寶製造業商會希望將貸款金額擴至包括應收帳，阮國恒表示因應一些行業需要更多支持，會視乎情况推出改進計劃的措施。