疑「微信女」騙案再現 生興單日瀉九成

市值單日蒸發近35億

近年本港莊家頻繁使用新手法「散貨」，慣常以「美女頭像」帳號招徠，滲透微信、facebook等社交通訊軟件，藉此認識本港散戶，向對方噓寒問暖，再介紹一些聲稱「有肉食」的必升港股內幕，或將對方加入投資群組，發放大量賺錢信息，催促對方跟進，務求引誘散戶「落疊」接貨，令「雞棚」愈搭愈大。成功請君入甕後，莊家往往很快便「拆棚」，藉「向下炒」從中獲得巨利。

昨日網上流傳一張Telegram截圖，正是有美女頭像的帳號要求買入生興的散戶將入貨紀錄截圖交予對方，似乎是向莊家「交數」，更着散戶掛每股4.19元出貨，聲言「等待沖（衝）高食肉」，多名人士則回應已「掛好了，準備食肉」，但生興昨天「插水」前最高也只是升至3.95元，散戶若等在4.19元沽貨，最終只事與願違。另生興於今年3月中上市，股價由招股價0.5元起步，於3至4月期間每日成交額多為數百萬至千餘萬元左右。然而自5月起成交突然急增，連續多日出現超過2000萬至近8800萬元的成交額。生興更於周一（8日）創下新高3.91元，昨天即市更升至3.95元。然而該股股價卻突於下午急瀉，出現「人踩人」式出貨，最終股份單日成交額近1.52億元，股價跌近九成收場。而翻查中央結算系統（CCASS）持股紀錄，生興的五大持倉分別為京基證券、太陽國際證券、聯合證券及進陞證券及申萬宏源證券。