港航前高層轟救國泰「誰大誰惡誰正確」

斥不顧中小企 只保龍頭

他認為，隨着大灣區未來迅速發展，香港機場地域潛力大，勸喻港府若在整體航空規劃上緊守不干預政策，這種無為而治、放任市場上單打獨鬥的行為，將不利本港作為灣區最佳樞紐地位。

他續指，國泰除了疫情影響之外，近年來亦有不少負面新聞，當中包括2015年燃油虧損、2018年外泄乘客個人資料被罰500萬元、集團有多名員工在去年捲入反修例示威。他認為，國泰本身有多項深層次管理問題，卻仍然獲得政府大力支持，更要港人使用公帑資助，做法惹來非議。

簡浩賢表示，政府過去一直採用自由市場不干預的做法，面對航空業困境、難題甚少伸出援手，但是航空業牽涉航權的使用及航線經營，其中政治因素更是關鍵，任其單一獨大是不健康。他於文末提到，政府以有形之手直接投入私人企業難免令社會大眾有很多聲音，也令人關注另一個海洋公園事件將再次發生，形容情况似「潘多拉盒子」，或會令港府未來施政上更添困難，倍加被動而舉步維艱。本報昨日亦有就政府注資國泰一事，向港航查詢。港航回應指，關注到港府注資國泰的救助方案，希望能一併考慮支援維持香港作為航空樞紐地位的基地航空公司。