盈利恐攤薄 國泰急升後倒跌 注資僅解燃眉之急 大行唱淡

明報記者 葉子晴

瑞信認為，資本重組計劃有助減輕國泰流動性壓力，並有助去槓桿化，然而其復蘇前景仍然黯淡，現金消耗或維持每月25億至30億元的水平，需求疲軟繼續拖累第三季收入，料集團今年淨虧損為133.6億元，下調2021年盈利預測18%至32.63億元。該行同時下調其目標價至7.1元，降其評級至「跑輸大市」。

瑞信降國泰評級至「跑輸大市」

富瑞則表示，資本重組計劃消除國泰流動性危機，但方案將大幅溝淡每股盈利44%，維持「持有」評級直至見到復飛迹象，惟下調其目標價至8.3元。

摩通認為，政府注資可以使國泰更好地渡過難關，同時有助集團於疫後加強公司定位。不過，由於外界普遍預計國際旅行需求復蘇緩慢，而香港並沒有內陸航線可依靠，因此國泰經營前景仍然不利。

高盛表示，資本重組計劃下的融資金額高於預期，料資金能支持集團未來13至16個月的經營。然而，該行指出，由於發行優先股3年內股息率為3%，相當於為國泰帶來每年約15.85億元利息開支，一旦認股權證行使及完成配股後，現有股東股權將稀釋約6%。

旗下香港快運延長停運至下月11日

另外，國泰旗下香港快運昨日再次宣布延長停運至下月11日。香港快運指出，暫時停止航班營運安排至7月11日，以應對新冠肺炎全球大流行的持續趨勢和亞太地區各國所推行的入境限制政策，暫擬定於7月12日起逐步恢復航班營運。因暫停航班營運而受影響，或已購買機票於7月底或之前出發的旅客，均可選擇改簽目的地、出發日、以等值的代金券或現金作為退款安排。