經濟

恒指夜期跌幅擴 失25000

【明報專訊】早前恒指7個交易日累升近2100點後，昨日遇阻中止升勢。恒指早段跟隨外圍高開，最高曾升246點見25,303點，不過早上公布的中國PPI數據差過預期，大市借勢調整，一度失守兩萬五，午後反彈受制於100天線25,107點，未能保持升市，收報25,049點，下跌7點，國指收報10,143點，升22點，主板成交1273億元。

新經濟股熱炒 微盟升14.46%

恒指夜期跌幅擴大，截至今早零時報24,893點，低水157點。資金再次輪換到新經濟股，網易（9999）今日掛牌前夕，騰訊（0700）昨升2.86%，報446.2元，為表現最佳藍籌，美團（3690）彈5.35%，瑞信報告首予微盟（2013）「跑贏大市」評級，該股昨日急升14.46%破頂。

近日做好的本地股回吐，九倉置業（1997）跌4.46%，為表現最差藍籌，友邦（1299）跌1.01%。收市後彭博報道，滔搏（6110）大股東百麗擬以每股10.5至10.8元配售2.22億股滔搏，作價較昨日收市價11.54元，折讓6.41%至9.01%。

近日市場炒作經濟重啟，匯豐環球投資管理預計，經濟將以「剔」形復蘇，經濟持續低迷的可能性較「V」形為高。亞太區投資總監兼環球股票投資總監馬浩德認為，雖然盈利和股息短期受疫情打擊，不過認為股票風險溢價仍然吸引，長線而言目前估值不錯。他對中港股票看法正面，看好醫療、科技、5G及電子商務股，但航空股前景難以預測。

耀才證券主席葉茂林認為港股今年已經歷最壞時間，相信港股最快在年底會有好轉，該行研究部總監植耀輝預計，下半年恒指將在25,000點至26,000點間徘徊，最樂觀預期可到28,000點。

相關字詞﹕本地股 新經濟 植耀輝 匯豐 恒指 疫情 港股

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