臨近派錢 中小行超高息搶存款

信銀3個月定存年息10厘

南洋商業銀行亦宣布，合資格客戶可自動參加1萬元現金抽獎外，符合指定條件的新客戶若以最多5萬元敘做1個月定存，亦可享特惠年利率5厘。若以5萬元計算，存期最多可賺208元。該行指，有關條件包括由昨日至今年9月30日期間，客戶於開戶日起計3個月內須成功開立提款卡，及成功申請與啟動網上銀行服務或登記自動轉帳，以及成功敘做3個月或以上定存或完成其他指定交易，並累積100萬元或以上金額。

富邦銀行日前宣布，客戶在8月底前經該行成功登記政府1萬元現金計劃，並符合有關要求，可獲250元現金獎賞及其他禮遇，同時若客戶在收取該筆款項後於指定期限內，以10萬元全新資金開立1個月港元定存戶口，將可獲特惠年利率3.8厘。若以10萬元計算，客戶於存期可賺316元利息。

同時，上海商業銀行昨亦公布，合資格客戶於今年8月31日或之前，經該行登記申領政府1萬元將可自動參加抽獎，抽取包括千足黃金或其他禮品。