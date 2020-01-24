經濟

網易暗盤最多升7% 京東孖展773億

【明報專訊】中概股網易（9999）今日掛牌上市，昨公布香港公開發售超購約360倍，共獲37.1萬人認購，最終只有8.8萬人獲分配股份，一手中籤率8%，申購45手才穩獲一手。該股昨於三大暗盤市場表現相若，當中以富途表現最佳，最終報131.7元，較招股價123元升7.07%，一手100股不計手續費淨賺870元。

由於網易公開發售超額認購逾20倍以上，啟動重新分配及回撥後，公開發售股份數目佔全球發售總數約12%，而國際發售亦獲超額認購約13倍，佔全球發售總數約88%。網易於輝立及耀才暗盤分別收報129.9元及130.9元，一手帳面分別賺690及790元。網易接獲89張頂頭槌飛，每張獲分派1.5萬股或150手，以耀才孖展息1.98厘借九成計，5日孖展息約7.5萬元，今日股價要升至128.1元才可「打和」。

專家籲130元以下吸 可中長線持有

信誠證券聯席董事張智威認為，網易暗盤表現「無懸念」，相信不會大幅超出美股價格，料接下來京東（9618）的情况亦相若。他又指，雖然首日及短線升幅不大，但阿里巴巴（9988）亦是首掛表現一般，其後愈升愈有，建議投資者可作中長線持有，即日沽出的利潤不高。如投資者未持貨，亦可考慮在130元或以下吸納。

耀才證券行政總裁許繹彬亦稱，網易已在美國上市，因此股價表現與阿里相似，短線不會大幅炒上，只有5%至10%升幅。但該股屬於新經濟板塊，亦非無盈利B股，如投資者看好該板塊可作中長線持有。

另外，京東昨日截止孖展認購，根據9家券商數據，合共借出772.98億元孖展，以京東公開發售集資額15.694億元計，最終超購逾49倍。許繹彬指出，部分客戶得知網易招股結果後更進取，由於京東美股收市價與港招股價有一定距離，難預測最終凍資金額，但相信與網易表現相若，亦不會達到一人一手形式分配。上周網易截孖展時就錄得逾800億元的孖展。

相關字詞﹕網易 新股上市 許繹彬 張智威 中概股 京東 孖展 阿里巴巴

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