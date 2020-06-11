蓬佩奧：匯控表忠 淪北京施壓籌碼 基金股東感不安 外交部︰美方看法狹隘

明報記者 溫藹紅

蓬佩奧發表聲明，稱美國與其盟友共同反對中國的脅迫策略，認為匯控就是其中一個例子。早前有報道指出，除非倫敦允許華為建設5G網絡，否則將懲罰匯控，並會拒絕履行在英國建設核電站的承諾。蓬佩奧昨稱各方應將中國對匯控的恐嚇作為警示，稱美國願與盟友共同對抗中國的「威脅性欺凌策略」。

籲各國避免過度依賴中國

他又點名批評王冬勝早前簽名支持北京的「災難性決定」（意指港區國安法），是破壞香港自治，並違背其在聯合國備案的《國際條約》所作出的承諾，嘲諷王冬勝的表忠並沒有為匯控在北京贏得多少尊重，但匯控在中國的業務卻繼續遭北京繼續利用，並淪為對抗倫敦的「政治籌碼」。

他認為北京的脅迫行為反映各國應該避免在經濟上過度依賴中國，應該保護其關鍵基礎設施不會受中國的影響，指澳洲、丹麥和其他自由國家最近亦面臨來自中國利益的壓力，要求他們服從中國的政治意願，表示美國隨時準備為英國提供任何幫助，包括從建造安全可靠的核電廠，以至開發可信賴的5G解決方案。他又強調「自由國家之間是真正的友誼，以及追求共同繁榮，而不是政治和商業上的叩頭」，暗示匯控近日的舉動是向北京卑躬屈膝。

華春瑩：企業從自身利益作出評價

中國外交部發言人華春瑩昨回應指，如果不聽美國的話，跟美國一起攻擊中國，就一定是受到中國的脅迫，形容這種看法狹隘及可笑，又指企業界從自身根本利益出發，對港區國安法作出客觀公正的評價，敦促美方停止就香港問題干涉中國內政。

匯控及渣打（2888）其中一名基金股東英傑華（Aviva）則罕有表態，表示對兩大銀行在未知港區國安法的細節下而表態支持立法，感到不安，稱「若企業作出政治性聲明，就必須接受隨之而來的企業責任」。目前英傑華分別持有匯控及渣打1.35億股及5361萬股，即0.66%及1.7%股權，持股市值分別為53.59億及23.78億元。匯控股價由年初至今已下跌接近四成，該股昨日收市跌1.49%，收報39.75元。