宏利資產管理方君明：大灣區內房物管板塊看俏

方君明指出，基金以股債混合，現時債券約為40%，而股票佔約60%。他指出，粵港澳大灣區較外國的灣區更為完整，有科技、金融及電子產業鏈融合，加上包含整體基建規劃，發展潛力巨大。在大灣區的「9+2」城市規劃當中，不偏重以能源、水泥等重工業發展，反為向高增長服務業、5G及消費升級等行業板塊作主導，認為在國家政策支持下，區內的未來發展與目標明確，有助減少過度競爭及多餘的投資。

大灣區內房發展蓬勃 物管應運而生

該基金主力尋找以大灣區為基地的企業，如一些全國教育股或以北京上海為基地的股份反而不會投資。基金其中一大板塊為內房股，他看好該類企業在大灣區的發展較為蓬勃，而內房除了賣樓，亦積極另謀出路，物業管理因此加快應運而生，投資者願意給予物管更高市盈率（PE），在受惠於城鎮人口及人均可支配收入上升，近年內地對物業管理的服務需求相應增加。反而一些收租股，他表示較為看淡，主要是疫情後，大家工作模式有所轉變，企業對寫字樓需求會否回復以往，這會成為了疑問。

趁疫情期間低吸優質股

基金組合集中大灣區企業會否限制了選股？方君明指與以往管理中港股票基金更容易找到一些被市場忽略股份，而且近年不少ADR股份來港上市，也增加了選擇。他認為疫情雖然令企業盈利增長受到影響，但是也給予基金一個機會趁低吸納一些優質的股份。現時內地盛行電子融入金融的應用模式，他認為電子支付可令交易更為方便，但從企業盈利的角度而言，卻非主要的盈利收入部分，反而投資者宜續重視「金融為主，科技為輔」的發展模式，如一些配合高科技應用使其發展空間壯大的金融企業。

個人收入增加是中國消費升級主題的關鍵動力。方君明認為內地可動用收入增加，在今次疫情發生後，不少實體店也會發展網上銷售平台，這可為電子商貿平台和應用程式帶來獨特機遇。投資者已注意到中國市場上數個成功的電子商貿平台和數碼應用程式。然而，過去幾個月社區隔離等措施，相信這些平台具有進一步增長的潛力。外賣速遞和娛樂應用程式的用戶人數亦逐漸增加。

方君明亦看好科技業，其中5G應是A股市場的重大主題，不少分析報告亦指內地的手提電話更換周期，預料將由目前的24個月，縮短至過去平均的15至16個月。由於5G關係亦對電池生產商、晶片、射頻和天線相關行業產生正面作用。方君明繼續注視由政策主導的投資機會。基於政府的長期政策支持，同時亦看好再生能源，基金對一些重視社會責任的企業亦會加分，十大持股中包含一些對「環境、社會和企業管治」（ESG）評分十分緊張的企業。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]