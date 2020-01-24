恒地角祥街項目 申住宅增11%至704伙

至於非住宅部分，地積比由原先的1.5倍地積比率，縮減至0.45倍，有關樓面面積由原先約4.04萬方呎，大減70%至1.2萬方呎。

另發展商同時提交項目發展圖則，據文件顯示，項目發展佈局呈蝴蝶形，一層29伙，設兩部升降機，約70%單位屬1房間隔，餘下為開放式或2房戶，首層及頂層均設連平台特色戶。此外，會所設於頂層，主要設施包括泳池、健身室及多功能宴會廳等。

非住宅樓面縮七成至1.2萬呎

資料顯示，整個利奧坊發展共7期，涉約2000伙，為恒地近年最大型市區住宅項目，而目前已推售首3期，分別為利奧坊‧曉岸、凱岸及曦岸。

另土地審裁處昨批出強拍令，為大鴻輝集團持有的西區德輔道西99及101號項目，底價3.02億元。資料顯示，大鴻輝在區內干諾道西及德輔道西一帶持有數個發展地盤，計劃合併發展，料總地盤面積2萬方呎，預計可建樓面約30萬方呎，將建為甲級商廈。

大鴻輝強拍西區舊樓 底價3億

零售市道不景氣，市場屢錄商舖蝕讓成交。土地註冊處資料顯示，天水圍天一商城地下9號舖，面積約456方呎，上月底以1760萬元易手，呎價38,596元。據悉，商舖連租約出售，目前由菜檔租用，月租4.2萬元，新買家可享租金回報率2.9厘；原業主2015年8月1710萬元購入，帳面獲利50萬元，若計算印花稅128.25萬元及佣金等，實際蝕約100萬元或6%離場。