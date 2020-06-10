上月三大辣稅涉9.3億 創半年新高

據稅務局公布，三大物業辣稅包括額外印花稅SSD、反映境外買家入市的買家印花稅BSD，以及雙倍印花稅DSD，5月共錄得1278宗相關成交，按月增加444宗或53%，涉總稅款收益9.33億元，比4月錄約5.6億元的歷史低位，按月回升逾3.7億元或67%，並為去年11月錄約13億元後的半年新高。

BSD宗數跌 惟稅款升近倍

事實上，上月有多宗豪宅均由內地客購入，據稅務局資料，上月涉買家印花稅（主要反映非本地人士或公司名義入市）的成交有32宗，雖然按月跌21.9%，且連跌7個月再破底，惟有關金額涉1.623億元，比4月錄約8120萬元，回升逾8100萬元或近一倍，為今年2月錄得2.351億元後的3個月新高。

住宅DSD按月升幅勝工商物業

雙倍印花稅方面，上月共錄1215宗相關成交，按月回升56.7%，涉稅款收益有7.543億元，按月增加約61%；當中涉住宅部分有201宗，按月增加逾91%，並創去年12月後的5個月新高，住宅雙倍印花稅金額涉4.765億元，按月增加1.31倍，跑贏非住宅物業同期按月升幅5.7%。

此外，樓市成交回升，連帶額外印花稅成交亦增加，上月共錄31宗涉額外印花稅成交，按月升72%，涉1660萬元稅款，按月升約68%。

內地客購匯璽付1330萬辣稅

上月不少大額成交的買家均為內地客，土地註冊處資料顯示，新地（0016）南昌站匯璽日鑽匯高層B室連車位，實用1580方呎，上月連車位以4435萬元售出，實呎28,067元。

買家以匯紀發展有限公司作登記，即須付樓價三成辣稅涉1330萬元，公司董事為一名內地客。