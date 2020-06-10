大寶閣高層8800萬沽 一個月跌2%

瑆華1房業主損手467萬離場

獲不少名人追捧的老牌豪宅大寶閣，繼上月於港區國安法通過前，有高層B室以9000萬元售出、成該屋苑近兩年來首宗二手買賣後，最新再有單位易主。市場消息，比上月成交單位高一層、實用同為2465方呎的高層B室，以8800萬元沽出，成交價比上月低200萬元或2.2%，實呎35,700元。

不過，原業主早於1986年以450萬元購入物業，持貨34年，帳面賺8350萬元或約19倍。事實上，大寶閣不乏名人業主，包括藝人鄭秀文及張智霖等。

另大坑華倫街瑆華，新錄一宗蝕讓成交；市場消息指，瑆華高層B室，實用383方呎1房戶，以985萬元成交，實呎25,718元；原業主為具內地背景的投資者，於2011年底以1390.1萬元買入單位，並將單位放租，持貨至今近9年後轉手，帳面蝕405.1萬元或30%，連同稅項及其他雜費，料實際損手467萬元或34%離場。

蔚景園凶宅同層低市價一成沽

至於以折讓價出售的「另類物業」，亦不乏承接。代理消息指，沙田蔚景園1座中層E室2房戶，實用459方呎，以677萬元易手，實呎14,749元，成交價較市價略低一成。據悉，上述為凶宅同層，同層另一單位的住戶，據報於2018年跳樓自殺身亡。上述新成交單位原業主，於1996年底以272萬元購入，持貨近24年，帳面賺405萬元或1.5倍。

另上月底離世的賭王何鴻燊，其家人一向鍾情物業投資。土地註冊處資料顯示，何家大房的女兒何超雄（HO DEBORAH），上月底以每個3萬至5萬元，售出大坑名門共3個電單車位，總作價13萬元。

何超雄沽名門電單車位賺13倍

資料顯示，該批電單車位由何超雄於2007年透過公司名義以9000元購入，及後於2018年以15萬元轉由她個人名義持有，若以2007年購入價9000元計，持貨13年帳面賺12萬元或13倍。