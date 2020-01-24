康城SEA TO SKY首推至少285伙 長實：日內上載樓書 逾五成屬3房戶

明報記者 林尚民、黃逸沂

SEA TO SKY為長實今年首個全新推出大型樓盤，長實執行董事趙國雄表示，集團會按市場可接受的價位開價，第一批單位會有輕微折讓，對樓盤的銷情十分有信心。長實地產投資董事郭子威補充，集團日內將上載樓書，首張價單將推出不少於285伙，並以海景單位為主，示範單位設在紅磡置富都會商場，最快下周開放參觀。長實對上一次開售日出康城樓盤，為2015年3月推出的日出康城3期緻藍天，意味是次闊別5年後再次踏足日出康城。

兩房單位最細434呎起

SEA TO SKY由3座住宅組成，戶型涵蓋2至4房，其中3房及4房大單位全部擁不同程度的海景，樓花期約20個月。資料顯示，項目提供的2房戶，實用434至482方呎，提供577伙，佔41%；3房戶實用702至817方呎，提供741伙，佔52%；4房戶實用1054至1077方呎，提供104伙，佔7%。

另一方面，多個豪宅均錄得餘貨成交，其中嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，新近透過招標連沽4幢山庭洋房，實用全為1785方呎，成交價4000萬至4238萬元，實呎2.24萬至2.37萬元，4伙總成交價逾1.64億元。永泰（0369）屯門青山公路The Carmel，以2719.6萬元售出66號屋，實用1706方呎另連花園，實呎1.59萬元，為項目本月首宗成交。

滿名山Carmel共沽出5洋房

恒地（0012）馬鞍山迎海系列，6月迄今暫沽4伙套現1.4億元，其中4期迎海．駿岸最新以逾2450萬元，售出6座25樓A室，屬實用1454方呎4房戶，實呎1.68萬元。市區新盤方面，新地（0016）北角海璇錄今年首宗一手成交，實用369方呎的5A座12樓E室1房戶，以1455.8萬元售出，實呎3.94萬元。

新傳媒高層6100萬購皓畋

土地註冊處資料顯示，嘉里何文田皓畋3座高層G室，上月以6100萬元售出，單位實用1360方呎，實呎4.48萬元，登記買家為李一培（LEE YAT PUI ROYCE），與新傳媒行政總裁中英文名相同，料為同一人。