湯文亮：聯繫匯率 點解定7.8？

這兩條問題只有我老友陳德霖識答，不過，當他任金管局總裁時，我不敢問他，因為小則被人講閒話，大則畀人話官商勾結。其實我亦略知一二，不過總要陳德霖確認一下，他對我說，當日設立聯繫匯率是有一條方程式，我話是不是（上底+下底×高÷2），他話差唔多。在設立聯繫匯率之前港元被狙擊，曾經去到1美元兌9.6港元，港元未被狙擊前，大約是1美元兌6港元，聯繫匯率就是（6+9.6）÷2，即是7.8，老友話就係咁簡單？的確係咁簡單。

聯繫匯率贏得全球對港元信心

幾時脫鈎好？這條問題有兩個答案，在風平浪靜時，就會有很多學者或者知名人士叫政府脫鈎，他們雖然叫政府脫鈎，但其實並不想脫鈎，只是希望在風平浪靜的時候脫鈎，脫了鈎仍然可以長時間維持在7.8水平，幾年之後，他們就可以說，脫了鈎也沒有問題，顯示他們的學識超卓，但我有些少不明白，既然他們唔想聯繫匯率有大幅變動，點解叫政府脫鈎？

到了風高浪急的時候，就沒有人叫政府脫鈎，因為在脫鈎後匯價一定會大上大落，又隨時會被國際大鱷當點心，叫脫鈎的人就會受到千夫所指。事實上聯繫匯率已經實施30多年，最大得着就是贏到全世界對港元的信心，無端端脫鈎，即是自毁長城，香港政府官員應該唔會咁蠢啩！

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]