周顯：匯控可不聽英政府指點

我當然明白，匯控也有它需要擔心的地方，皆因英國政府的立場，是反對國安法。然而，在西方世界，大企業的政治自由度，比在中國大得多，只要是為了經濟利益，就是和政府唱唱對台，政府也應該不難原諒它，莫非英國政府敢對匯控下手腳嗎？

做大生意 重心就是搞掂政治

不過，匯控也採用了小心的做法，例如它只是香港部分出來支持國安法，英國總行並沒公開表態，而出來做公關show的是王冬勝，即是亞太區行政總裁，英國人也沒有出來表態。

但根據傳媒報道的一份對話紀錄，匯控很擔心如果英國政府全面封殺華為在英國的5G業務，恐怕中國也會對匯控採取制裁措施。由此可以見得，就是匯控在國安法上決定站邊，也不一定可以過關。畢竟，做大生意，最大的重心就是搞掂政治。

最後說一句，如果我是匯控，根本什麼也可以不理，因為它是蘇格蘭人控制以香港人為主要股東的公司，錢反正不是自己的，蘇格蘭再次提出獨立，也是遲早的事，到時候，條件任開，是英國政府求它，而不是它求英國政府。

[周顯 投資二三事]