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經濟
2020年6月10日星期三
技術取勝
投資策略
羅兵咸炮轟雲遊多疑團未解 上月遭「高調」罷免 被指「無止境索資料」
去年收購北京西瓜 涉多項不尋常交易
恒指破橫行區 夜期又失守25000
京東孖展超購升至33倍
全球航空業今年虧損料6552億 破紀錄
證監擬放寬房託投資限制 准投資少數權益物業及開發中項目
投資還視乎個別企業作風
結構性存款急增 銀保監要求降規模
澳博重選董事 賭王舊臣吳志誠轉非執董
佳兆業美好折讓近一成配股
蒙牛盈警 上半年純利最多跌60%
天合化工上訴無效 明除牌
美股反彈 30年最急勁 98%標指成分股重上50天線 昨早段回落
融資成功門店重開 梅西股價一度急漲
軟銀系傳裁員削成本
張兆聰：業績料改善 周大福可吼
植耀輝：大型物管股分段吸
技術取勝：惠理守3.4元可再上
劉思明：抽水潮至 追落後要嚴守止蝕
周顯：匯控可不聽英政府指點
湯文亮：聯繫匯率 點解定7.8？
康城SEA TO SKY首推至少285伙 長實：日內上載樓書 逾五成屬3房戶
話你知：長實波老道九肚兩盤447伙料今年推
趙國雄：港區國安法必須
大寶閣高層8800萬沽 一個月跌2%
上月三大辣稅涉9.3億 創半年新高
恒地角祥街項目 申住宅增11%至704伙
宏利資產管理方君明：大灣區內房物管板塊看俏
技術取勝：惠理守3.4元可再上
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【明報專訊】白雲山短線料挑戰23元（圖）
綠城中國9.2元阻力大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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羅兵咸炮轟雲遊多疑團未解 上月遭「高調」罷免 被指「無止境索資料」
去年收購北京西瓜 涉多項不尋常交易
恒指破橫行區 夜期又失守25000
京東孖展超購升至33倍
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美股反彈 30年最急勁 98%標指成分股重上50天線 昨早段回落
融資成功門店重開 梅西股價一度急漲
軟銀系傳裁員削成本
張兆聰：業績料改善 周大福可吼
植耀輝：大型物管股分段吸
技術取勝：惠理守3.4元可再上
劉思明：抽水潮至 追落後要嚴守止蝕
周顯：匯控可不聽英政府指點
湯文亮：聯繫匯率 點解定7.8？
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