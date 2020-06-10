植耀輝：大型物管股分段吸

還有一個有趣統計跟大家分享。過去大家對美國消費者印象是「先使未來錢」，筆者在本欄亦曾分享過美國低儲蓄率及一般市民缺乏應急錢的情况，但近期卻一反常態。美國經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）的資料顯示，3月份美國儲蓄率環比上升5.1個百分點至13.1%，為1981年11月以來最高。儲蓄率高似乎與償還貸款有關，但失業率高企以及經濟前景不明，消費者勒緊褲頭的日子恐怕仍會持續，美國經濟要反彈，看來還是要先恢復消費信心。

勝在業務簡單現金流穩

港股這邊物管板塊出現配股潮。物管股「輕資產」概念，加上業務簡單及有穩定現金流，令其成為投資者熱炒之對象，但估值偏高是不爭的事實。至於配股行動，筆者過去亦有提出公司上市其中一個原因在於籌集資金幫助企業發展，故只要是用於業務發展或併購上，其實亦無可厚非，特別是股價屢創新高之時。何况部分規模較小之物管公司，若要維持可觀增長以支持高估值，併購無可避免，所以未來即使再有集資動作，筆者亦不會感到意外。亦因如此，筆者寧揀大型物管，貪其財務狀况相對理想。不妨待本輪調整完成後，分段吸納中海物業（2669）、雅生活（3319）及碧桂園服務（6098）。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]