波音累積訂單4744架 7年新低

疫情繼續影響航空業，美國飛機製造商波音公布，5月錄得9架飛機的新訂單，但有18架飛機的訂單被取消，令取消的訂單數目繼續超過新訂單。最新的積壓訂單數目跌至4744架，是2013年以來最低。上月的新訂單主要是貨機，而多數取消的訂單來自仍在全球停飛的737 MAX客機。

波音股價昨早段下滑，不過由於經濟活動重啟，其股價近期顯著回升，過去一個月升近七成。但今年迄今，其股價仍跌三成以上。

在疫情下申請破產保護的多家公司，包括租車公司Hertz、零售商JCPenney及頁岩油公司Whiting Petroleum，近期備受追捧，股價在周一單日升95%以上。即將申請破產的Chesapeake Energy及保健品牌GNC也在周一升逾1倍。

（綜合報道）

[國際金融]