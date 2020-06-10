【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，軟銀牽頭的願景基金（Vision Fund）在上一財年錄得虧損後，準備裁員約15％。消息稱，願景基金負責人米斯拉（Rajeev Misra）近日計劃將裁員人數增至80人，目標是節省20%成本。該基金目前員工約有500人，即裁員比例約16%。另有消息稱，軟銀國際集團（SoftBank Group International）將從230名員工裁減約26人或約11%。軟銀在截至3月底的財年，錄得破紀錄的130億美元營運虧損。短短一年前，願景基金仍是軟銀的主要利潤來源，如今卻是其虧損的主因。
波音累積訂單4744架 7年新低
疫情繼續影響航空業，美國飛機製造商波音公布，5月錄得9架飛機的新訂單，但有18架飛機的訂單被取消，令取消的訂單數目繼續超過新訂單。最新的積壓訂單數目跌至4744架，是2013年以來最低。上月的新訂單主要是貨機，而多數取消的訂單來自仍在全球停飛的737 MAX客機。
波音股價昨早段下滑，不過由於經濟活動重啟，其股價近期顯著回升，過去一個月升近七成。但今年迄今，其股價仍跌三成以上。
在疫情下申請破產保護的多家公司，包括租車公司Hertz、零售商JCPenney及頁岩油公司Whiting Petroleum，近期備受追捧，股價在周一單日升95%以上。即將申請破產的Chesapeake Energy及保健品牌GNC也在周一升逾1倍。