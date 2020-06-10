融資成功門店重開 梅西股價一度急漲

獲351億融資 料可避免破產

梅西行政總裁Jeff Gennette稱，重開的店舖表現比預期好，在截至6月1日梅西百貨已有約450個門市恢復部分運作。紐約市的Bloomingdale's旗艦店也重新開放。梅西的最新融資，包括一項基於資產的31.5億美元信貸安排。該百貨另通過發行利率為8.375厘的5年期優先擔保債券，籌集13億美元。市場人士分析，若沒有融資，梅西將在秋季面臨現金短缺，即使未來數月銷售仍然較弱，它仍可憑藉新的融資營運至明年。

梅西昨公布初步財務預測，在截至5月初的首季，銷售額受疫情影響，將按年大跌45%至30.2億美元，預期全季預計轉蝕，虧損約6.52億美元。梅西目前市值不足30億美元，股價今年迄今跌約五成。在2015年，該公司市值曾達240億美元的峰值。

此外，美國珠寶商Tiffany公布，受疫情影響，在截至4月底的第一財季，同店銷售跌44%，全季虧損6460萬美元。不過Tiffany行政總裁博格里奧洛（Alessandro Bogliolo）指出，中國市場開始恢復，迹象顯示銷售可望強勁反彈。此外，Tiffany表示，其與法國奢侈品集團路易威登（LVMH）的合併案，已消除一些監管障礙，Tiffany股價早段升逾2%。

（綜合報道）

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