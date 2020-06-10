美股反彈 30年最急勁 98%標指成分股重上50天線 昨早段回落

花旗私人銀行亞洲投資策略主管Ken Peng稱，這是非常急劇和短暫的衰退，目前的資本市場，以至實體經濟正經歷清晰的V形復蘇。市場預期美國政府及聯儲局的刺激措施，助經濟迅速復蘇。截至周一收市，標普500指數已由3月23日的低位反彈逾44%，創1933年以來任何53個交易日的最大升幅。該指數周一收市已抹去今年以來全部跌幅。美國職位上月恢復增長，非農職位出乎意料增加250萬，反映美國經濟比預期更快復蘇。

經濟衝擊嚴重 或需10年復元

美國國家經濟研究局（NBER）公布，美國2月正式陷入衰退，標誌歷時128個月的經濟擴張期終結。這有別於NBER以往要待經濟衰退出現了一段時間才公布衰退已開始。NBER稱，就算今次經濟衰退的時間，最終證明比以往經濟衰退的時間短，但由於疫情導致的經濟下滑嚴重，促使NBER摒棄了過去的做法。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員戴南（Karen Dynan）稱，雖然這次衰退在時間上可能比2007至09年的衰退短，但鑑於衝擊的嚴重程度，復蘇之路可能同樣漫長。國會預算辦公室（CBO）上周才表示，美國經濟可能需近10年才能完全復蘇。

市場關注本周聯儲局經濟評估

聯儲局本周舉行議息會議，並將在半年來首次公布宏觀經濟預測。聯儲局在3月時鑑於不確定性太大，未公布經濟評估。許多經濟學家預計，聯儲局官員將強化鴿派信號，表示今年經濟產出將大幅下降，預期未來幾年利率將保持在零水平，以示貨幣政策長期寬鬆。券商Jefferies首席經濟學家馬克沃斯卡（Aneta Markowska）稱，聯儲局會表示，情况正在好轉，但距離充分就業及價格穩定仍然很遠，不應太早宣布勝利。Evercore ISI分析師指出，若聯儲局沒有堅決展示鴿派姿態，類似2013年6月的「收水恐慌」（taper tantrum）可能重現，導致利率、長期國債孳息率飈升。

世界銀行（World Bank）表示，受疫情影響，美國今年經濟將萎縮6.1%，明年將反彈4%；歐元區今年經濟將萎縮9.1%，明年增長4.5%。昨公布的歐元區第一季GDP修正值為按季收縮3.6%。

世銀料今年全球經濟萎縮5.2%

世銀預期，中國今年GDP將增長1%，是為數不多可錄得增長的國家之一。即使如此，這數字也將會是中國45年來最疲弱的增長。世銀預測，全球今年經濟萎縮約5.2%，是150年來最嚴重的4次衰退之一，也是歷來最多國家同時陷入衰退。

（綜合報道）

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