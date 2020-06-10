佳兆業美好折讓近一成配股

6名承配人持9.09%

佳兆業（1638）將有條件同意按配售價，即每股32.55元認購佳兆業美好1400萬股新股份，新股份規模同樣佔已發行股本約10%及經認購事項擴大的已發行股本約9.09%，股份有90天的禁售期。

在控股股東配售及認購新股完成後，佳兆業的持股將由73.95%降至67.23%，6名承配人持有9.09%。

本月開始不足10日內已接連有三家物管股配股，包括綠城服務（2869）及永升生活服務（1995），前者以折讓7.12%，每股10.18元配售2.666億股，籌得淨額26.93億元﹔永升則以折讓6.95%，每股11.78元配售1.34億股，籌得淨額15.64億元。

物管股配股潮下沽壓沉重，綠城服務、永升近期股價已跌穿配股價，綠城服務昨跌1.77%，報10元，永升昨升1.05%，報11.6元。