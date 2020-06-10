澳博重選董事 賭王舊臣吳志誠轉非執董

授權代表職務由何超鳳接手

吳志誠自2010年、2013年及2016年均參與澳博董事遴選，均無固定任期，直到2016年才訂立委任書。他在2019年度共收取袍金90萬元。他今次任期將為兩年，會按上市規則每3年一次重新遴選，其每年可收取董事袍金津貼共65萬元，以及出任澳博顧問每月收取顧問及酬金33萬元。吳志誠自2019年10月下旬陸續淡出澳博子公司的董事職務。現時吳志誠在澳博持股2.09%，去年全年計可收息約3540萬元。

此外，蘇樹輝在股東會後表示，受疫情影響，集團生意只及平時一成，並謂上半年全吳志誠行虧損，現時已是最壞情况，希望下半年旅遊業恢復，但是全年仍不樂觀，相信到明年才有機會追回生意。何超鳳表示，整個集團有一半賭枱營運，同時集團已就上葡京開業不停地申請相繼執照，他日上葡京開業，其他衛星場運作會與過往一樣。

何超鳳續稱，現有董事會成員自2018年運作至今，情况令人滿意，因此她父親過身不會影響到公司。在過去半年全澳賭業受新冠肺炎疫情影響，澳博會否因此向政府要求將賭牌延期，她說，要視乎澳門政府的方案及安排而定，澳博會配合。她對長房何超雄入禀提交通知備忘錄，要求在處理父親財產時要發出通知，明言不予評論。